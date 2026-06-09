O Feyenoord precisa descartar um possível sucessor de Robin van Persie

Oliver Glasner será o novo técnico do AC Milan, segundo informa o jornal La Gazzetta dello Sport. Com isso, o austríaco de 51 anos parece não estar mais na disputa como possível sucessor de Robin van Persie no Feyenoord.

Na segunda-feira já ficou claro que Glasner havia deixado de lado, por enquanto, o interesse do Feyenoord. O jornal esportivo rosa informa agora que sua escolha pelo Milan é definitiva.

Resta apenas aguardar as últimas formalidades e a confirmação de Ralf Rangnick como novo diretor técnico do clube de Milão.

Glasner decidiu recentemente deixar o Crystal Palace, onde realizou um trabalho mais do que meritório. Ele conquistou para o clube a FA Cup e o Community Shield e recentemente sagrou-se vencedor da Conference League.

O Feyenoord sabia que não seria fácil contratar Glasner e, portanto, não conseguiu. O técnico de sucesso vai assinar um contrato lucrativo com o Milan.

O diretor técnico Devy Rigaux precisa passar a considerar outros candidatos. O Feyenoord quer ter clareza rapidamente sobre o novo treinador, pois a preparação para a nova temporada já começa em algumas semanas.

Glasner será o sucessor de Massimiliano Allegri no Milan. Ao final da temporada passada, o italiano foi demitido por não ter conseguido a classificação para a Liga dos Campeões.