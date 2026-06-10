Após a demissão de Robin van Persie, o Feyenoord parece não precisar recorrer a Dick Schreuder. Wilco van Schaik, diretor-geral do NEC, destacou nesta quarta-feira, em declaração à ESPN, que o treinador de sucesso continuará no comando da equipe em Nijmegen na próxima temporada.

O jornalista Mounir Boualin já havia informado na segunda-feira que Schreuder deseja continuar seu trabalho no NEC e não tem intenção de partir repentinamente. O Feyenoord, que está em busca de reforços, parece poder descartar definitivamente essa opção.

“Posso afirmar que ele vai ficar cem por cento”, deixou Van Schaik bem claro quando questionado se a saída de Van Persie do Feyenoord poderia ter consequências negativas para o NEC.

“O próprio Dick já disse isso”, enfatiza o diretor do terceiro colocado na Eredivisie da Vriendenloterij da última temporada. “Temos um contrato de longo prazo. Temos um objetivo e uma visão. Carlos Aalbers (gerente técnico, red.) e Dick têm conversado intensamente nas últimas semanas. Eu também falo com o Dick todos os dias. O Dick está focado em apenas uma coisa: ter um bom desempenho com o NEC no ano que vem.”

Segundo Van Schaik, é revelador que Schreuder, com um contrato em vigor até meados de 2028 no De Goffert, recuse por enquanto aceitar as propostas de clubes de ponta. “Acho também que isso mostra que um treinador gosta de trabalhar no NEC, porque um treinador também consegue se destacar bem.”

“Este ano, com o futebol europeu, é um excelente cartão de visita para o Dick ter um bom desempenho conosco. É bom tanto para o clube, quanto para os jogadores e para o treinador. O palco ideal, também para ele”, refere o diretor-geral à participação do seu clube nas eliminatórias da Liga dos Campeões.

Uma boa preparação para os confrontos na fase preliminar da competição de bilhões é crucial, sabe também Van Schaik, que está satisfeito com os amistosos programados. “São clubes das grandes ligas. Dois clubes das cinco principais ligas, conforme o plano atual, serão nossos adversários. Percebemos que estamos mais atraentes por termos ficado em terceiro lugar. Clubes maiores querem jogar contra nós porque estamos disputando a fase preliminar da Liga dos Campeões.”