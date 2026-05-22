Ficou claro esta semana que Givairo Read está na mira do Manchester City. O Feyenoord parece já ter um possível substituto em vista, embora o preço pedido pelo lateral-direito possa ser um obstáculo para o clube de Roterdã.

Segundo a ESPN, o Feyenoord colocou Bart van Rooij na lista após uma excelente temporada no FC Twente. O lateral-direito parecia estar a caminho do Wolverhampton Wanderers durante a janela de transferências de inverno, mas o clube de Enschede acabou recusando a oferta de dez milhões de euros.

Alguns meses depois, Van Rooij é associado ao Feyenoord, apesar de ter contrato em vigor em Enschede até meados de 2028. No entanto, é verdade que Read precisa ser vendido primeiro, antes que o segundo colocado na Eredivisie possa bater à porta do Twente.

O preço de venda atual que o Twente está pedindo por Van Rooij estaria acima de dez milhões de euros. Portanto, é provável que o lateral-direito de 24 anos opte por uma aventura no exterior. O Transfermarkt estima seu valor atual em nove milhões de euros.

Van Rooij foi contratado do NEC em 2024 e se tornou uma peça fundamental na defesa da equipe de John van den Brom. Dois anos após sua chegada, ele soma 82 partidas em todas as competições. O zagueiro é até mesmo o capitão da equipe desde fevereiro.

Enquanto isso, Read está impressionado com o interesse do Manchester City, segundo publicou o 1908 na quinta-feira. O gigante inglês está na pole position para conquistar o lateral-direito de 19 anos do Feyenoord.

É bem provável que Read tenha disputado sua última partida pelo Feyenoord. O jogador da seleção juvenil holandesa parece encerrar sua passagem com 54 partidas oficiais, nas quais marcou 5 gols e deu 11 assistências. Já se sabe há algum tempo que Read está sendo acompanhado pelo Bayern de Munique e pelo Manchester City. Este último destino parece ser o seu preferido. O valor mínimo de transferência parece estar em torno de 40 milhões de euros.