O Feyenoord está furioso e exige uma compensação financeira imediata

O Feyenoord está bastante insatisfeito com a atitude da federação eslovaca. Leo Sauer se lesionou durante a janela de convocatórias e, para o atacante, a temporada chegou ao fim. Para grande frustração do técnico Robin van Persie e do diretor Dennis te Kloese.

Por isso, os rotterdames estão trabalhando nos bastidores para recuperar o salário de Sauer junto à federação eslovaca. É o que informa o Algemeen Dagblad nesta tarde de sexta-feira.

“Robin van Persie não falou sobre isso, mas o Feyenoord está reclamando o salário de Sauer junto à Federação Eslovaca de Futebol”, pode-se ler no jornal de Roterdã. A atitude da Eslováquia está “mais do que incomodando” o clube.

“Pois o Feyenoord deixou claro, por escrito e verbalmente, que Sauer não estaria apto a iniciar partidas. Sua participação deveria se limitar a um número restrito de minutos como reserva.”

O técnico da seleção, Francesco Calzone, não deu a mínima para isso. Ele simplesmente escalou Sauer, e isso custou caro ao atacante de 20 anos. Pouco antes do intervalo, ele sofreu uma lesão muscular: fim de temporada.

Van Persie foi questionado sobre o assunto na sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa. “Isso é muito decepcionante para o Leo e uma situação complicada, também para o técnico da Eslováquia, pois eles disputavam uma partida muito importante”, afirma o técnico principal.

“Todos têm as melhores intenções, mas ele tinha jogado apenas meia hora conosco e agora é o fim da temporada”, lamenta Van Persie, que, além disso, só pode contar com o vacilante Raheem Sterling na posição de ponta esquerda.

O diretor Te Kloese está “menos compreensivo”, segundo o jornal AD. “Ele alertou a Federação Eslovaca de Futebol de que, na véspera da partida, foram amplamente destacados os riscos para o jogador, que viajou para seu país natal sem estar em plena forma. E o Feyenoord agora quer ser indenizado financeiramente.”

"No início da semana, Te Kloese também tentou colocar a questão na pauta da European Football Clubs. Sua proposta foi bem recebida, já que muitos clubes se incomodam com a facilidade com que as seleções nacionais lidam com os jogadores."