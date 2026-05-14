Adrie Poldervaart será o novo técnico do Feyenoord Sub-21, segundo informa o site 1908. O técnico de 55 anos está a caminho do título da Segunda Divisão com o Quick Boys, mas no próximo ano assumirá o comando da principal equipe de juniores do Feyenoord.

Com isso, o Feyenoord contrata um digno sucessor de Pascal Bosschaart (46), que está de saída para o FC Dordrecht. No Krommedijk, ele será o assistente de seu bom amigo Dirk Kuijt.

Poldervaart deixará o Quick Boys após esta temporada, onde vem apresentando um excelente desempenho. Anteriormente, atuou como técnico principal em clubes como De Graafschap e Excelsior, além de vários clubes amadores.

Poldervaart também foi assistente de Danny Buijs no FC Groningen e no Fortuna Sittard. O Feyenoord investe, portanto, em um técnico experiente, que deverá conduzir a equipe Sub-21 à Segunda Divisão.

Anteriormente, o ex-jogador do Feyenoord Thomas Buffel também havia sido cotado para suceder Bosschaart. No entanto, Poldervaart levou a melhor.

Aliás, Bosschaart também continua sob contrato no De Kuip. O atual técnico do Sub-21 do Feyenoord foi cedido pelo clube de Roterdã ao time da Keuken Kampioen Divisie até meados de 2028.

Sob o comando do técnico interino Bosschaart, o Feyenoord obteve um resultado impressionante na Liga dos Campeões no ano passado. O time de Roterdã eliminou o AC Milan em duas partidas e, com isso, avançou para a próxima fase do torneio europeu.