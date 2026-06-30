O Feyenoord combina a apresentação de Nacho Ferri com mais um grande anúncio

Nacho Ferri (21) é o novo atacante do Feyenoord. O sucessor em potencial de Ayase Ueda (27), que disputou a Copa do Mundo, assinou um contrato válido até meados de 2030.

Ferri, de nacionalidade espanhola, teria sido contratado do KVC Westerlo por 8 milhões de euros. Esse valor pode chegar, no total, a 10 milhões de euros.

Ferri, que foi apresentado vestindo a nova camisa titular, comentou sobre sua transferência no site do clube. “Estou muito ansioso para começar a jogar pelo Feyenoord.”

“Nos últimos dois anos, aprendi muito na Bélgica e sinto que agora é hora de dar um passo adiante, rumo a um clube de grande porte como o Feyenoord. Do ‘t Kuipje, em Westerlo, para o De Kuip, em Roterdã: parece o passo perfeito.”

“Sei que o Feyenoord é um clube com uma história rica, mas, acima de tudo, com muita ambição para o futuro. Além disso, na próxima temporada vamos disputar a Liga dos Campeões. Isso não é algo que só eu estou ansioso para ver. É algo que vale para todos nós. Estou ansioso para conhecer todo mundo e começar”, conclui Ferri sua apresentação.

No Feyenoord, Ferri vai jogar na pré-temporada com o número 19. O clube de Roterdã ressalta que os números de camisa ainda podem mudar até o início da temporada, quando a distribuição definitiva for definida.

O editor do Voetbalzone, Daily Loos, escreveu esta semana uma matéria detalhada sobre Ferri. O artigo pode ser lido neste link.