Os astros do futebol brasileiro Ronaldo Nazário e Roberto Carlos entraram em uma nova fase no mundo do investimento esportivo, depois que o Inter de Limeira aprovou a transferência de 80% das ações de sua empresa de futebol para um grupo de investimento que os inclui, em um movimento que visa levar o clube de volta ao círculo de disputa pelos mais altos níveis do futebol brasileiro.

De acordo com o que o clube anunciou após a reunião da assembleia geral, a aprovação veio por maioria esmagadora de 53 votos favoráveis contra apenas um voto contrário, sendo aprovada a criação de uma sociedade anônima do futebol e a transferência da maior parcela ao grupo de investimento, enquanto a associação Inter de Limeira mantém 20% das ações.

O grupo de investimento reúne, além de Ronaldo e Roberto Carlos, o empresário Enrico Ambrogini e outros investidores, enquanto os relatos indicam que o projeto contempla investimentos que podem chegar a 454 milhões de reais ao longo de 10 anos, um valor estimado vinculado ao cumprimento de metas de crescimento e desenvolvimento, e não um aporte financeiro totalmente garantido.

O Inter de Limeira carrega uma história que se estende por mais de um século, tendo sido fundado há 112 anos, e a nova estrutura de investimento busca reconstruir o clube esportiva e financeiramente, estabelecendo como objetivo de longo prazo chegar ao Campeonato Brasileiro da Série A nos próximos anos.

Atualmente, a equipe disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, além de sua concorrência no Campeonato Paulista, depois que o clube passou nos últimos anos por uma queda de divisões após períodos anteriores que registraram sucessos marcantes, entre eles a conquista do título do Campeonato Paulista em 1986.

O negócio surge dentro de uma tendência crescente no futebol brasileiro rumo à transformação dos clubes em sociedades anônimas do futebol, o que permite atrair capitais privados e prover novas fontes de financiamento para o desenvolvimento da infraestrutura, das equipes e o investimento em talentos.