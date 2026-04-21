Fenerbahce v Kayserispor - Turkish Super League
Rian Rosendaal

Traduzido por

O Fenerbahçe vive um ensaio geral dramático antes do grande clássico contra o Galatasaray

Konyaspor x Fenerbahçe
Konyaspor
Fenerbahçe
Copa da Turquia

O Fenerbahçe está fora da Copa da Turquia. O segundo colocado no campeonato perdeu por 1 a 0 para o Konyaspor na noite de terça-feira, nas quartas de final. Um mau ensaio, portanto, para o grande clássico contra o líder Galatasaray no próximo domingo.

Os visitantes estiveram perto de abrir o placar no tempo regulamentar, principalmente por meio de Talisca. No entanto, os gols não saíram, o que tornou necessária a prorrogação. A disputa por pênaltis parecia ser a decisão, até que chegou o minuto 120.

Blaz Kramer caiu na área do Fenerbahçe e, após uma verificação do VAR, a bola foi colocada na marca do pênalti. Marko Jevtovic, então, não deu chances ao goleiro Ederson na cobrança dos 11 metros.

Não havia mais tempo para o Fenerbahçe empatar, o que significa que as quartas de final da Copa são a última parada. Um revés, quatro dias após o empate em 2 a 2 contra o Rizespor, quando Ederson cometeu um erro grave e pontos valiosos foram perdidos na disputa pelo título.

Agora, o Fenerbahçe precisa lamber as feridas e se preparar para o confronto decisivo contra o Galatasaray, que tem quatro pontos a mais, no domingo. O Galatasaray enfrenta o Genclerbirligi na Copa da Turquia nesta quarta-feira. 

