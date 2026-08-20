O Al-Hilal manteve seu início forte na Roshn Saudi League, ao conquistar sua segunda vitória consecutiva nesta temporada, superando o anfitrião Al-Feiha por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, pela segunda rodada da competição, subindo à liderança da tabela de classificação e dando mais um passo rumo à mais longa série invicta de sua história no campeonato.

O sérvio Sergej Milinković-Savić abriu o placar para o Al-Hilal aos 31 minutos, antes de Sultan Mandash acrescentar o segundo gol no início do segundo tempo, enquanto Nasser Al-Dawsari fechou a goleada do time azul aos 88 minutos.

O Al-Hilal esteve perto de marcar o terceiro gol mais cedo, depois que o holandês Crysencio Summerville perdeu um pênalti aos 81 minutos, chutando a bola por cima do travessão.

44 partidas sem derrota

De acordo com o jornal "Arriyadiyah", o Al-Hilal elevou sua série de partidas sem derrota na liga profissional para 44 jogos consecutivos, série que começou após sua derrota para o Al-Nassr pelo placar de 3 a 1, em 4 de abril de 2025.

O time agora precisa evitar a derrota em suas duas próximas partidas, contra o Al-Khaleej e o Al-Ahli, para igualar a mais longa série invicta de sua história na competição, que chegou a 46 jogos consecutivos entre maio de 2023 e novembro de 2024, sob o comando de Jorge Jesus. Ele também pode alcançar um novo recorde (47 jogos) caso evite a derrota contra o Al-Shabab na quinta rodada.

O Al-Hilal também ficou a apenas 7 partidas de igualar o recorde da mais longa série de jogos sem derrota na história da liga profissional, marca que pertence ao Al-Ahli, que manteve seu retrospecto sem derrotas ao longo de 51 partidas consecutivas entre os anos de 2014 e 2016.

O Al-Hilal na liderança e o Al-Feiha sem pontos

O Al-Hilal elevou sua pontuação para 6 pontos, conquistando aproveitamento máximo após sua vitória na primeira rodada sobre o Al-Faisaly por 4 a 2, mantendo a liderança da tabela de classificação.

Em contrapartida, o Al-Feiha manteve seu início irregular, depois de sofrer sua segunda derrota consecutiva, após tropeçar na rodada de abertura diante do Neom pelo placar de 2 a 1, permanecendo sem pontos na última colocação.

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