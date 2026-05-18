O FC Volendam repudia o mau comportamento dos torcedores e aplica uma punição severa

O FC Volendam está indignado com o comportamento de seus próprios torcedores durante a partida em casa de domingo contra o Telstar, que terminou com uma derrota por 1 a 2. O décimo sexto colocado na Vriendenloterij Eredivisie impõe uma punição severa na véspera dos play-offs, segundo informa a ESPN.

“O FC Volendam pune seus próprios torcedores por incidentes após o jogo em casa contra o Telstar: nenhum torcedor irá a Tilburg para a final dos Play-offs da Keuken Kampioen”, pode-se ler no canal X da emissora paga. “Os torcedores do Willem II também não são bem-vindos em Volendam para a partida de volta, devido aos distúrbios ocorridos na tarde de domingo.”

A diretoria do FC Volendam já divulgou um comunicado no site do clube, após avaliar os distúrbios ocorridos após a derrota para o Telstar. “Todas as partes se distanciam dos acontecimentos nos termos mais veementes possíveis.”

“Após o término da partida FC Volendam x Telstar, torcedores do FC Volendam buscaram o confronto com a polícia. Eles tentaram chegar aos ônibus dos torcedores do Telstar. Nessa tentativa, eles se voltaram não apenas contra a polícia, mas também contra seus próprios conterrâneos. Isso torna a violência ainda mais dolorosa e grave”, lamenta a diretoria, especialmente porque torcedores, crianças e moradores do bairro se viram envolvidos na violência causada pelos torcedores do Volendam.

“Pessoas que só queriam ir para casa, chegar aos seus carros ou que moram perto do estádio foram vítimas de tumultos que não tinham mais nada a ver com futebol. Ocorreram incidentes muito graves e com risco de vida contra pessoas inocentes.”

A autoridade local já decidiu não permitir a entrada de torcedores visitantes no domingo, durante o jogo FC Volendam x Willem II. Além disso, o clube se recusa a permitir que torcedores viajem para Tilburg na quarta-feira para o primeiro confronto com o Willem II nas eliminatórias de promoção/rebaixamento.

A diretoria do clube da vila de pescadores pretende aplicar punições severas. “O FC Volendam condena veementemente esses acontecimentos altamente repreensíveis e fará tudo o que estiver ao seu alcance para identificar e punir os responsáveis.”

Os torcedores do Volendam, aliás, já haviam mostrado seu pior lado na véspera do confronto crucial contra o Telstar, segundo as palavras de Ronald Koeman Júnior, que converteu um pênalti aos 88 minutos. “Fui ameaçado antes do jogo, é uma pena. Quero dizer: nunca fiz nada a essas pessoas, não pedi que se manifestassem assim contra mim. Começou do nada”, disse o goleiro, que ouviu o termo “cancro Koeman” ser gritado contra ele após o gol no final da partida, em declaração ao De Telegraaf.

Torcedores do FC Groningen também não são bem-vindos

Seguindo o exemplo do Willem II, os torcedores do FC Groningen não serão bem-vindos na quinta-feira no Kras Stadion para o confronto com o Ajax nas eliminatórias para as competições europeias. O “Orgulho do Norte” está “indignado” com a decisão e está avaliando os próximos passos.

“O FC Groningen foi informado pelas autoridades de que nenhum torcedor do clube é bem-vindo ao jogo das eliminatórias contra o Ajax, na próxima quinta-feira, em Volendam. Na manhã de segunda-feira, o FC Groningen teve a desagradável surpresa de receber a notícia de que os torcedores do clube não poderão viajar para Volendam na próxima quinta-feira para a partida das eliminatórias contra o Ajax pela vaga nas competições europeias”, pode-se ler no site do clube de Groningen.