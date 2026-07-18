O FC Volendam entra em contato com o Ajax e quer receber de volta o atacante após cinco anos

O Ajax e o FC Volendam estão em negociações sobre a transferência de Kayden Wolff, segundo informa o jornalista Tim van Duijn, da revista Voetbal International. O atacante poderá, assim, retornar ao seu antigo clube após cinco anos.

Em 2021, Wolff foi transferido do Volendam para o Ajax por cerca de cem mil euros, passando pelas categorias Sub-17 e Sub-18 antes de chegar ao Jong Ajax.

O atacante, hoje com 20 anos, acabou disputando 49 partidas pela equipe de base, nas quais marcou 6 gols e deu 4 assistências. No entanto, ele não chegou a estrear no time principal do Ajax.

O Ajax e o Volendam já fizeram negócios bem-sucedidos na última temporada. Nick Verschuren foi emprestado ao time da vila de pescadores, onde o zagueiro teve um grande desenvolvimento.

O valor de Verschuren subiu consideravelmente, o que foi uma excelente notícia para o Ajax, onde ele, de outra forma, teria jogado na equipe de base. O clube de Amsterdã o vendeu neste verão por 800 mil a um milhão de euros ao Sparta Rotterdam.

Segundo Van Duijn, “não é improvável” que o Ajax opte por um acordo com uma alta porcentagem de revenda. Nesse caso, o clube se contentaria com um valor fixo baixo.