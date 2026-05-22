O FC Utrecht está bastante insatisfeito com a decisão sobre a final contra o Ajax

Ron Jans está insatisfeito com a incerteza que antecede a final dos playoffs deste domingo contra o Ajax. O técnico do FC Utrecht já sabe que a venda de ingressos para a arquibancada visitante no Kras Stadion, em Volendam, já começou, mas ainda não foi anunciado oficialmente se os torcedores da cidade de Utrecht serão bem-vindos. O FC Utrecht se classificou na quinta-feira para a final ao derrotar o sc Heerenveen por 3 a 2.

O prefeito de Edam-Volendam decidiu na segunda-feira não permitir a entrada de torcedores visitantes no Kras Stadion nesta semana. Tudo isso após distúrbios ocorridos após o jogo entre FC Volendam e Telstar no domingo. A decisão causou irritação e indignação no FC Groningen, que, após negociações, acabou recebendo permissão para levar torcedores à vila de pescadores. O Orgulho do Norte perdeu por 2 a 0 para o Ajax na quinta-feira e, portanto, está fora da disputa por uma vaga nas competições europeias.

Ainda não foi tomada uma decisão definitiva por todas as partes envolvidas sobre a admissão de torcedores visitantes nos jogos FC Volendam x Willem II, na final dos play-offs de promoção/rebaixamento, e Ajax x FC Utrecht. No entanto, o clube de Utrecht informa que os ingressos para a partida que decidirá a vaga nas competições europeias da próxima temporada poderão ser comprados na sexta-feira e no sábado.

Jans acha estranho que sua equipe tenha que jogar no Kras Stadion. “Não conheço as regras exatamente. Mas, para mim, o Groningen deveria ter jogado em casa contra o Ajax. Quando se faz o calendário da temporada, está bem claro que nos dias 21 e 24 de maio haverá partidas dos play-offs”, esclarece o técnico em entrevista à ESPN.

“Se o estádio for alugado para o Harry Styles, então você tem que jogar fora, não é? O Ajax poderia jogar no De Galgenwaard. O que, aliás, eu teria achado muito legal. Repito: não conheço as regras, mas meu instinto me diz que isso não está certo”, acrescenta o surpreso técnico, que está deixando o adversário do Ajax.

Jans ficaria muito triste se a arquibancada visitante em Volendam ficasse vazia no domingo. “Isso é uma pena, porque todo mundo está se esforçando tanto para permitir a entrada dos torcedores. E aí os torcedores do Volendam estragaram tudo contra o Telstar, e os torcedores do Groningen também não puderam ir no início. Espero sinceramente que prendam de verdade quem está fazendo isso, em vez de aplicar punições coletivas.”

Mike van der Hoorn concorda plenamente com seu treinador e também não entende por que o Ajax é oficialmente considerado o time da casa na final. “Isso não faz sentido, é claro. Mas é assim que as coisas são.”