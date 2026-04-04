O FC Twente vence merecidamente na Johan Cruijff ArenA e ultrapassa o Ajax

O Ajax sofreu mais uma derrota na VriendenLoterij Eredivisie na noite de sábado. A equipe de Oscar García teve um desempenho extremamente fraco na Johan Cruijff ArenA e perdeu por 1 a 2 para o FC Twente. Com a derrota, o Ajax cai para a quinta posição, enquanto o Twente ultrapassa os amsterdenses na tabela.

No Ajax, Oliver Edvardsen surpreendeu ao começar como ponta-direita, enquanto Steven Berghuis ocupava a posição 10. Wout Weghorst foi preferido no ataque do Ajax em detrimento de Kasper Dolberg, que não estava totalmente em forma.

Desde o pontapé inicial, foi o FC Twente que ditou o ritmo. Já aos quatro minutos, Sam Lammers teve a primeira chance, mas seu chute não foi preciso o suficiente para surpreender o goleiro Maarten Paes. O Ajax parecia inseguro na fase inicial e teve dificuldade para sair da pressão dos visitantes.

Após quinze minutos, houve um momento emocionante com uma salva de palmas para Johan Cruijff, mas em campo o Ajax continuava a ter dificuldades. O Twente continuou a ser a melhor equipa e isso foi recompensado aos dezoito minutos. Ramiz Zerrouki concluiu um contra-ataque rápido e colocou os visitantes merecidamente na frente: 0-1.

O Ajax pouco tinha a oferecer, mas entrou um pouco melhor no jogo na metade do primeiro tempo. Um cruzamento de Edvardsen ainda não chegou a Wout Weghorst, mas acabou sendo um prenúncio. Aos 32 minutos, o gol finalmente saiu: Weghorst completou após trabalho de Godts e assim pôs fim à sua seca de gols que durava meses.

No restante do primeiro tempo, o jogo continuou desorganizado para ambos os lados. O Ajax não conseguiu controlar a construção de jogadas e o Twente não conseguiu pressionar. Com o placar em 1 a 1, as duas equipes foram para o vestiário.

Logo após o intervalo, o Twente voltou a mostrar-se mais afiado. Em poucos minutos, a equipe teve duas grandes chances, mas o Ajax se safou quando as tentativas de Lammers e Daan Rots foram bloqueadas. Pouco depois, Mats Rots chutou uma cobrança de falta bem por cima, enquanto o Ajax mal criava oportunidades.

Nos minutos finais, ambas as equipes tentaram forçar a vitória. Berghuis chutou para fora após uma bela combinação com Gloukh, e um chute de longa distância de Mokio não surtiu efeito. No final do segundo tempo, o Twente finalmente marcou.

Aos 79 minutos, Van Rooij recebeu a bola na lateral direita. O lateral do Twente não foi marcado e cortou para dentro. Com a perna esquerda, ele chutou a bola com efeito para dentro: 1 a 2. O Ajax não conseguiu responder na fase final, fazendo com que os amsterdenses vissem um concorrente direto ultrapassá-los na tabela de classificação.