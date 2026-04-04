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AMSTERDAM - (lr) AFC Ajax goalkeeper Maarten Paes and Anton Gaaei of AFC Ajax react as Sondre Orjasaeter of FC Twente, Bart van Rooij of FC Twente and Sam Lammers of FC Twente celebrate the 1-2 during the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax and FC Twente at the Johan Cruijff ArenA on 4 April 2026 in Amsterdam, the Netherlands. OLAF KRAAK ANP Eredivisie 2025-2026 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 555051439 originalFilename: 555051439.jpgImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

O FC Twente vence merecidamente na Johan Cruijff ArenA e ultrapassa o Ajax

Ajax x Twente
Ajax
Twente
Eredivisie

O Ajax sofreu mais uma derrota na VriendenLoterij Eredivisie na noite de sábado. A equipe de Oscar García teve um desempenho extremamente fraco na Johan Cruijff ArenA e perdeu por 1 a 2 para o FC Twente. Com a derrota, o Ajax cai para a quinta posição, enquanto o Twente ultrapassa os amsterdenses na tabela.

No Ajax, Oliver Edvardsen surpreendeu ao começar como ponta-direita, enquanto Steven Berghuis ocupava a posição 10. Wout Weghorst foi preferido no ataque do Ajax em detrimento de Kasper Dolberg, que não estava totalmente em forma.

Desde o pontapé inicial, foi o FC Twente que ditou o ritmo. Já aos quatro minutos, Sam Lammers teve a primeira chance, mas seu chute não foi preciso o suficiente para surpreender o goleiro Maarten Paes. O Ajax parecia inseguro na fase inicial e teve dificuldade para sair da pressão dos visitantes.

Após quinze minutos, houve um momento emocionante com uma salva de palmas para Johan Cruijff, mas em campo o Ajax continuava a ter dificuldades. O Twente continuou a ser a melhor equipa e isso foi recompensado aos dezoito minutos. Ramiz Zerrouki concluiu um contra-ataque rápido e colocou os visitantes merecidamente na frente: 0-1.

O Ajax pouco tinha a oferecer, mas entrou um pouco melhor no jogo na metade do primeiro tempo. Um cruzamento de Edvardsen ainda não chegou a Wout Weghorst, mas acabou sendo um prenúncio. Aos 32 minutos, o gol finalmente saiu: Weghorst completou após trabalho de Godts e assim pôs fim à sua seca de gols que durava meses.

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No restante do primeiro tempo, o jogo continuou desorganizado para ambos os lados. O Ajax não conseguiu controlar a construção de jogadas e o Twente não conseguiu pressionar. Com o placar em 1 a 1, as duas equipes foram para o vestiário.

Logo após o intervalo, o Twente voltou a mostrar-se mais afiado. Em poucos minutos, a equipe teve duas grandes chances, mas o Ajax se safou quando as tentativas de Lammers e Daan Rots foram bloqueadas. Pouco depois, Mats Rots chutou uma cobrança de falta bem por cima, enquanto o Ajax mal criava oportunidades.

Nos minutos finais, ambas as equipes tentaram forçar a vitória. Berghuis chutou para fora após uma bela combinação com Gloukh, e um chute de longa distância de Mokio não surtiu efeito. No final do segundo tempo, o Twente finalmente marcou.

Aos 79 minutos, Van Rooij recebeu a bola na lateral direita. O lateral do Twente não foi marcado e cortou para dentro. Com a perna esquerda, ele chutou a bola com efeito para dentro: 1 a 2. O Ajax não conseguiu responder na fase final, fazendo com que os amsterdenses vissem um concorrente direto ultrapassá-los na tabela de classificação.

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