O FC Twente confirma a venda de Mats Rots e arrecada uma quantia recorde

O FC Twente vendeu Mats Rots ao TSG Hoffenheim, segundo informou Mounir Boualin. O jornalista fala de um “valor recorde” para os Tukkers. Johan Inan, do Algemeen Dagblad, informou meia hora depois que o valor é de 16 milhões de euros e que Rots já assinou contrato de 5 anos na Alemanha. O FC Twente confirmou a transferência e se despede definitivamente de Rots.
Rots rende ao Twente um valor recorde. Esse recorde estava nas mãos de Dusan Tadic, que foi vendido ao Southampton há doze anos por 14 milhões de euros.
O Hoffenheim terminou a última temporada em quinto lugar na Bundesliga e, portanto, disputará a Liga Europa.
No Hoffenheim, Rots encontrará outro holandês: Wouter Burger. O meio-campista chegou no verão passado, vindo do Stoke City, e teve uma excelente temporada na Alemanha.
A notícia significa, portanto, que o PSV fica de fora na disputa pelos serviços de Rots. O clube de Eindhoven o via como o sucessor ideal do jogador que está de saída, Anass Salah-Eddine, mas esse negócio não vai rolar.
Rots atuou em todas as 34 partidas da VriendenLoterij Eredivisie pela última temporada pelo FC Twente. Ele marcou quatro gols e deu quatro assistências.