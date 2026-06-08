Shane Kluivert vai se juntar ao time principal do FC Barcelona na próxima temporada, segundo informa Mike Verweij, do De Telegraaf. O filho de Patrick passará por exames médicos após as férias.
Atualmente, Shane Kluivert joga pelo Barcelona B, o Barcelona Atlético. Pela equipe, ele entrou em campo 22 vezes nesta temporada. Marcou dois gols e deu duas assistências.
O ponta-esquerda terá concorrência nesta temporada de Anthony Gordon. O ponta-esquerda da Inglaterra foi contratado há duas semanas por mais de oitenta milhões de euros.
Além disso, Raphinha ainda está sob contrato com o FC Barcelona. O ponta brasileiro pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita.
No dia 13 de julho, Shane Kluivert passará por exames médicos, após os quais poderá acompanhar o time principal no treinamento de pré-temporada na Inglaterra. Ele participará de toda a preparação.
O jornal espanhol SPORT noticiou no mês passado que o Ajax estava estudando a possibilidade de trazer Shane Kluivert para Amsterdã, mas o clube recordista de títulos parece estar perdendo a chance de contratá-lo.