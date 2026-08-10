O sueco Roony Bardghji, ponta do Barcelona, aguarda os resultados dos exames médicos para determinar com precisão a natureza de sua lesão, em meio ao temor de um afastamento por longo período.

Bardghji sofreu a lesão no treino do Barcelona nesta segunda-feira, e os indícios iniciais não são nada animadores.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que Bardghji (20 anos) sofreu uma lesão grave no joelho, e aparentemente sofre de uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

No momento, o clube catalão não revela os detalhes do que aconteceu com Roony, baseando-se no princípio da confidencialidade; ainda assim, é certo que ele sofreu um revés físico e aguarda os resultados de mais exames.

O jornal acrescentou que o jovem ponta sueco já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior no mesmo joelho direito durante o período em que atuava por seu antigo clube, o Copenhague, antes de se juntar ao Barcelona.

E apontou que, se a lesão for confirmada, isso significará o fim de sua temporada e representará um obstáculo para encontrar um novo clube para ele no mercado de transferências.

Roony, que não viajou a Údine para participar do torneio triangular amistoso realizado no último sábado, aguardava uma possível saída, seja por empréstimo ou por transferência com opção de recompra.