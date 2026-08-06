A saída de Robert Lewandowski e a incerteza que envolve o futuro de Ferran Torres levaram o técnico alemão Hansi Flick a começar, desde o primeiro dia da pré-temporada para a nova campanha, a busca por alternativas para a posição de centroavante fixo.

O Barcelona tenta com todas as forças contratar o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, mas até agora o clube da capital insiste em manter os serviços de seu jogador e se recusa a abrir mão dele em favor dos catalães.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" noticiou que Flick trabalha para preparar soluções para todos os cenários possíveis, e tem agora à sua disposição diversas opções para ocupar a posição de falso 9.

Flick já fez isso em várias ocasiões com Dani Olmo, jogador que começou a carreira como centroavante fixo nas categorias de base do Barcelona e depois evoluiu para meia-atacante ou ponta, de modo que a posição de centroavante fixo não lhe é estranha, especialmente porque ele sempre mantém seu faro de gol.

Fermín López é considerado um meio-campista clássico das categorias de base do Barcelona, mas segue como mais um concorrente para a posição de falso 9, e se distingue por uma característica única: seu gosto pelo chute. É um jogador direto, sabe avançar e tem alto faro de gol, o que faz dele um forte candidato a esse papel, embora Flick ainda não o tenha testado.

Há ainda o brasileiro Raphinha, cuja movimentação, aos olhos da comissão técnica, faz dele um candidato claro para jogar na profundidade, assim como Lamine Yamal, que já atuou nessa posição duas vezes.

No que diz respeito às contratações, quando o diretor esportivo Deco buscou no mercado de transferências jogadores para compensar a saída de Lewandowski e a eventual saída de Ferran, ele procurava pontas capazes de atuar na posição de centroavante, e por isso contratou Anthony Gordon, que atuou como centroavante fixo no Newcastle, e Karim Adeyemi, também capaz de desempenhar esse papel.

Na verdade,Ferran Torres também não é um centroavante fixo tradicional, já que Flick busca em seu falso 9 as mesmas características que vê no ex-jogador do Valencia: além dos gols, ele quer pressionar o adversário, movimentar-se sem bola e jogar nos espaços vazios. E, durante a pré-temporada, testou os jovens Ibrahima Tounkara e Toni Fernández.