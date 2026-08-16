A decisão de nomear o espanhol Xavi Hernández como novo treinador da seleção holandesa ainda é surpreendente para muitos.

Ninguém esperava que o próximo passo do treinador espanhol, após sua saída do Barcelona, fosse assumir o comando de uma seleção nacional como a Holanda. Xavi voltará a suceder Ronald Koeman, exatamente como aconteceu no Barcelona em 2021.

Louis van Gaal, ex-treinador do Barcelona, que comandou a seleção holandesa em três períodos diferentes, preferia outro treinador a Xavi, segundo confirmou seu amigo, o cantor Dries Roelvink.

O jornal Sport publicou as declarações de Roelvink, que disse: "Louis van Gaal me contou ontem, mais uma vez e em detalhes, que não considera Xavi uma má escolha por parte da Federação Holandesa, mas que pessoalmente teria preferido Peter Bosz".

O próprio Van Gaal chegou a ter seu nome apontado como um dos principais candidatos a retornar ao comando da seleção holandesa, ao lado de outros nomes como Arne Slot, Erik ten Hag e Peter Bosz, que também estavam no círculo dos candidatos.

O treinador de 75 anos, que já havia treinado Xavi no Barcelona há duas décadas, não hesitou em parabenizá-lo, dizendo: "Parabéns, Xavi. Boa sorte, meu amigo".

Quanto a Xavi, o aguardam uma grande missão e um enorme desafio. Ele disse em uma breve fala após sua nomeação: "Considero assumir o cargo de treinador da seleção holandesa uma grande honra. E, como alguém formado na academia do Barcelona, fortemente influenciado, entre outros, por Johan Cruyff e Rinus Michels, sinto um vínculo especial com o futebol holandês".

Em suas primeiras declarações como treinador da seleção, Xavi mencionou Van Gaal e disse: "Pode-se dizer que sou, de certa forma, um filho do futebol holandês".

E acrescentou: "Outros grandes treinadores também tiveram um papel importante na minha formação como jogador e como treinador, à frente deles Louis van Gaal, com quem estreei no Barcelona, e Frank Rijkaard".