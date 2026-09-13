O ex-treinador de Cristiano Ronaldo é candidato a comandar Salah em Trabzon

Circularam rumores de que o clube turco Trabzonspor entrou em negociações com o italiano Stefano Pioli, cuja última experiência como treinador foi no Fiorentina.

O site Haber61 informou que o Trabzonspor segue em busca de um novo treinador, após a saída de Fatih Tekke, na sequência da derrota para o Amed Sportif.

O Trabzonspor, que conta em seu elenco com o egípcio Mohamed Salah, havia entregado a missão de comandar a equipe de forma interina a Hüseyin Çimşir, enquanto o nome de Pioli surgiu como o mais recente candidato a assumir o cargo.

As movimentações do Trabzonspor para contratar um novo treinador se aceleraram diante da preparação da equipe para disputar o clássico contra o Galatasaray, pela sexta rodada da Superliga Turca.

De acordo com o renomado jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Trabzonspor está em conversas com Stefano Pioli.

Ao longo de sua carreira como treinador, Stefano Pioli comandou alguns dos clubes mais importantes da Itália, entre eles Lazio, Inter, Fiorentina e Milan. O experiente técnico também já dirigiu o Al-Nassr, da Arábia Saudita, comandando o português Cristiano Ronaldo.

Pioli conquistou um feito importante com o Milan, ao levar a equipe ao título do Campeonato Italiano na temporada 2021-2022, após uma ausência que durou 11 anos.

O treinador de 60 anos disputou 929 partidas em sua carreira, nas quais conquistou 398 vitórias e sofreu 272 derrotas.

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