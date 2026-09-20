O ex-astro do Barcelona choca Yamal: Mbappé merece a Bola de Ouro

Na disputa pela Bola de Ouro de 2026, o francês Samuel Umtiti, ex-astro do Barcelona, definiu sua escolha favorita.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Umtiti, feitas ao canal DAZN, antes do clássico de Madri entre Atlético e Real pela LaLiga.

Samuel Umtiti confirmou que dará seu voto ao compatriota Kylian Mbappé, artilheiro do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões da Europa e da Copa do Mundo na última temporada.

A conta "DAZN Espanha" publicou um trecho das declarações de Umtiti em seu perfil, acompanhado do comentário "Umtiti resolveu a questão: para ele, Mbappé merece a Bola de Ouro".

Umtiti disse em suas declarações: "Em quem vou votar? Vou te dizer que no melhor, não é? No melhor, porque Kylian Mbappé fez, para mim, uma temporada incrível e marcou muitos gols com seu clube e com a seleção de seu país".

E prosseguiu: "Jude Bellingham também foi muito bom com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, mas eu sou francês e, por isso, vou votar em Kylian Mbappé".

Umtiti não falou sobre as chances de Lamine Yamal, astro do Barcelona, de conquistar a Bola de Ouro, apesar de seu título do Campeonato Espanhol com o Barça e de seu sucesso também ao levantar a Copa do Mundo com a Espanha.

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