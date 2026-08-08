O efeito borboleta: como a contratação do Real Madrid mudou os planos do Barcelona?

A transferência de Ibrahima Konaté para o Real Madrid desencadeou uma série de movimentações no mercado, depois que o Liverpool se viu obrigado a agir rapidamente para compensar a saída de seu zagueiro francês, voltando suas atenções para Ronald Araújo, defensor do Barcelona, em uma negociação que pode abrir a porta para novas mudanças no clube catalão.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Liverpool intensificou nas últimas 24 a 48 horas suas movimentações para contratar um novo zagueiro central, depois que reforçar essa posição se tornou prioridade, ainda antes de buscar um lateral direito. E Araújo foi o nome escolhido.

Liverpool se aproxima de Araújo

Araújo já estava há bastante tempo no radar do Liverpool, mas a situação do jogador no Barcelona não permitia concretizar a negociação, antes que os dados mudassem ao longo do verão atual, levando o clube inglês a aproveitar a oportunidade e entrar com força para fechar o negócio.

De acordo com os detalhes que circulam, o defensor uruguaio se juntará ao Liverpool por empréstimo de uma temporada, com o clube inglês arcando com a totalidade de seu salário, estimado em cerca de 11 milhões de euros líquidos, além da existência de uma cláusula que dá ao Liverpool a opção de comprar o jogador ao fim da temporada, sem que isso seja obrigatório.

A saída de Araújo, ainda que temporária, representa um ganho financeiro importante para o Barcelona, que se livrará do salário do zagueiro, o que lhe concede um espaço adicional no teto salarial durante um período decisivo do mercado de transferências.

Já Araújo, por sua vez, busca uma oportunidade de recuperar seu espaço e garantir mais minutos em campo, depois que seu papel diminuiu nos planos do Barcelona, algo que o Liverpool pode lhe proporcionar em uma das ligas mais competitivas do mundo.

Konaté abriu a porta para Araújo

Mas a negociação de Araújo não pode ser dissociada da movimentação anterior do Real Madrid. A transferência de Konaté para o clube merengue deixou um grande vazio na defesa do Liverpool, especialmente com Joe Gomez sofrendo com problemas físicos, e com Giovanni Leoni ainda em recuperação de uma lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior, além das dúvidas em torno da condição de Jeremie Frimpong.

Assim, Virgil van Dijk se tornou praticamente o único zagueiro experiente plenamente disponível, o que levou a diretoria do Liverpool a acelerar suas movimentações no mercado.

E aqui aparece, de forma indireta, o nome de Florentino Pérez na negociação. O presidente do Real Madrid fechou a contratação de Konaté, abrindo com isso uma brecha na defesa do Liverpool, que se viu obrigado a buscar um substituto rápido. E esse substituto pode ser justamente um dos zagueiros do Barcelona.

Araújo se prepara para a transferência ao Liverpool

Espera-se que Araújo se dirija à cidade esportiva do Barcelona, antes de viajar à Inglaterra para realizar os exames médicos e completar os procedimentos de sua transferência ao Liverpool, preparando o terreno para o anúncio oficial do negócio.

O Liverpool ganhará um zagueiro que reúne força física, experiência e capacidade de atuar em mais de uma posição, especialmente porque Araújo também pode ocupar a posição de lateral direito quando necessário.

Em contrapartida, o Barcelona obterá um respiro financeiro importante ao se livrar do salário de um de seus jogadores mais bem pagos, o que pode ajudar o clube a garantir mais espaço nas regras do fair play financeiro, ao mesmo tempo em que se movimenta para reforçar o elenco.

Segundo outros relatos da imprensa, o Barcelona cogita a contratação de Cristian Romero, zagueiro do Tottenham, ou de Aymeric Laporte, do Athletic Bilbao, para compensar a saída de Araújo, algo que não estava nos planos da diretoria catalã.