O português João Félix, astro do Al-Nassr, foi alvo de duras zombarias por parte da conta oficial do Al-Ittihad, após o clássico que terminou com a vitória deste último (2 a 1), no último sábado, no encerramento dos jogos da 5ª rodada da Liga Roshn de Profissionais.

Félix havia feito uma declaração chocante diante dos meios de comunicação, ao dizer: "Não vou falar com vocês, porque se eu falar vou expor o que está acontecendo na liga".

Leia também: Fisnik crava as garras em Postecoglou no clássico, e Cristiano Ronaldo, presente mas ausente



Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

A conta do Al-Ittihad publicou, na plataforma de rede social "X", um tuíte que incluía um design zombeteiro no qual apareciam o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, e o português João Félix, jogador do "Al-Alami", em tamanho extremamente pequeno, enquanto uma pessoa surgia à frente da imagem juntando o dedo indicador e o polegar, numa referência a que a dupla parecia diminuta do ponto de vista do "Al-Ameed".

A conta do Al-Ittihad acompanhou o design de uma frase que trazia uma mensagem irônica, ao escrever: "Do ponto de vista do Al-Ameed", seguida da frase: "O domínio continua", numa alusão à superioridade do "Al-Ameed" sobre o Al-Nassr no clássico.

A vitória do Al-Ittihad foi surpreendente para alguns, diante das muitas crises que o clube enfrenta na atual temporada, com a saída de jogadores, problemas administrativos e outras questões.

Com esse triunfo, o Al-Ittihad elevou seu saldo para 11 pontos, na quarta colocação, enquanto o Al-Nassr estacionou nos 12 pontos, na segunda posição, empatado com o Al-Qadisiyah e atrás do líder Al-Hilal (15).