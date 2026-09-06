Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

"O domínio continua": o Al-Ittihad choca Félix com uma mensagem sarcástica!

Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
J. Felix
Arábia Saudita
Portugal

O Al-Ain golpeia com força

O português João Félix, astro do Al-Nassr, foi alvo de duras zombarias por parte da conta oficial do Al-Ittihad, após o clássico que terminou com a vitória deste último (2 a 1), no último sábado, no encerramento dos jogos da 5ª rodada da Liga Roshn de Profissionais.

Ingressos para os jogos da Liga Roshn SauditaCompre seu ingresso agora!

Félix havia feito uma declaração chocante diante dos meios de comunicação, ao dizer: "Não vou falar com vocês, porque se eu falar vou expor o que está acontecendo na liga".

Leia também: Fisnik crava as garras em Postecoglou no clássico, e Cristiano Ronaldo, presente mas ausente

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Abha crest
Abha
ABH

A conta do Al-Ittihad publicou, na plataforma de rede social "X", um tuíte que incluía um design zombeteiro no qual apareciam o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, e o português João Félix, jogador do "Al-Alami", em tamanho extremamente pequeno, enquanto uma pessoa surgia à frente da imagem juntando o dedo indicador e o polegar, numa referência a que a dupla parecia diminuta do ponto de vista do "Al-Ameed".

A conta do Al-Ittihad acompanhou o design de uma frase que trazia uma mensagem irônica, ao escrever: "Do ponto de vista do Al-Ameed", seguida da frase: "O domínio continua", numa alusão à superioridade do "Al-Ameed" sobre o Al-Nassr no clássico.

A vitória do Al-Ittihad foi surpreendente para alguns, diante das muitas crises que o clube enfrenta na atual temporada, com a saída de jogadores, problemas administrativos e outras questões.

Com esse triunfo, o Al-Ittihad elevou seu saldo para 11 pontos, na quarta colocação, enquanto o Al-Nassr estacionou nos 12 pontos, na segunda posição, empatado com o Al-Qadisiyah e atrás do líder Al-Hilal (15).

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google