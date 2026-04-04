O diretor do Ajax, Beuker, não tem a menor dúvida: “Ele vai arrasar na Eredivisie!”

Marijn Beuker já o havia anunciado internamente como a nova estrela da Eredivisie, mas, meses depois, Oscar Gloukh mal tem mais papel no Ajax. O meio-campista israelense, contratado por quase quinze milhões de euros, passa a maior parte do tempo no banco e, por enquanto, não consegue corresponder às expectativas altíssimas. Sua situação simboliza a falha na política de transferências em Amsterdã.

Segundo o Algemeen Dagblad, o diretor de futebol Beuker estava absolutamente convencido de que o Ajax havia contratado uma futura sensação. “Beuker não tinha a menor dúvida”, afirmou o observador do Ajax, Johan Inan. “Ele vai arrasar na Eredivisie”, disse Beuker internamente sobre Gloukh no final de julho. Essas palavras revelaram-se, em retrospecto, extremamente otimistas, considerando seu papel atual no time.

Gloukh foi contratado como uma das grandes e promissoras aquisições do verão, mas oito meses depois pouco resta disso. O camisa 10 mal entra em campo na Johan Cruijff Arena e parece estar muito longe de uma vaga de titular.

Raúl Moro, outra contratação cara do verão, também já se foi. O espanhol optou por se transferir para o Osasuna em janeiro, sem ter realmente impressionado em Amsterdã. Segundo o jornal, Gloukh e Moro simbolizam um fracasso mais amplo no mercado de transferências.

Desde a saída de Marc Overmars em 2022, o Ajax contratou nada menos que quarenta novos jogadores. No entanto, apenas uma contratação é vista como um verdadeiro acerto: Jordan Henderson. Curiosamente, o experiente meio-campista nem sequer foi contratado pela comissão técnica permanente, mas pelo diretor interino Kelvin de Lang.

O Algemeen Dagblad aponta várias causas para o fracasso da política do clube. Dentro do clube, há uma constante mudança de responsáveis, o que faz com que falte um rumo claro. Parece que, por muito tempo, faltou um plano técnico claro, com um estilo de jogo definido e perfis de jogadores adequados.

Embora tenham sido feitas tentativas de introduzir estrutura, muitas vezes tudo ficou na teoria. Os treinadores mudavam regularmente de visão e os perfis de jogadores desejados também mudavam constantemente. Isso impediu a criação de uma política consistente e fez com que as contratações nem sempre fossem integradas de forma adequada.

Além disso, a influência dos treinadores também desempenha um papel no sucesso variável dos jogadores. Sob o comando de Francesco Farioli, algumas contratações têm um desempenho melhor, enquanto sob treinadores anteriores elas decepcionaram. Isso ressalta o quanto o sucesso depende do contexto em que os jogadores se encontram.

A conclusão do Algemeen Dagblad é contundente. Atualmente, o Ajax carece da base estável que possuía há alguns anos com Van der Sar, Overmars e Ten Hag. Onde antes reinavam clareza e coesão, agora isso é difícil de encontrar, com todas as consequências que isso acarreta.