O dilema de Abel Braga: onde encaixar Arrascaeta?

Jogador mais caro da história do clube sofre mais com adaptações e vê concorrência forte no setor ofensivo; treinador precisa encontrar solução

Dos reforços trazidos pelo Flamengo em janeiro, Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabigol se adaptaram rapidamente e estão vivendo boa fase com a camisa Rubro-Negra. No entanto, Giorgian De Arrascaeta, o mais caro deles, ainda não engrenou deixando para Abel Braga um grande desafio: descobrir onde encaixar o uruguaio entre os titulares. Uma dor de cabeça "gostosa" de se ter para a maioria dos treinadores, mas que precisa rapidamente ser resolvida, tendo em vista as altas cifras investidas no jogador.

Escalado por Abel Braga no lado direito, o meia fez sete jogos com a camisa do Flamengo, marcou um gol e vacilou duas vezes na frente da área, permitindo ao adversário balançar as redes do time Rubro-Negro. Nesses lances, ficou evidente o problema de Arrascaeta na marcação, algo que não é novidade em Minas, já que no Cruzeiro ele passou pelo mesmo problema.

Quando chegou ao clube Celeste em 2015 vindo do Defensor, o uruguaio teve dificuldades para se adaptar, muito também por sua personalidade, mais retraída, tímida, e pelo momento do time. Bicampeão brasileiro, o Cruzeiro estava se desmontando e havia perdido peças importantes como Ricardo Goulart, Marcelo Moreno e Everton Ribeiro, justamente o jogador que Arrascaeta tinha a missão substituir.



"O Arrascaeta chegou no Cruzeiro em 2015 depois de se destacar pelo Defensor. Ele chegou cercado de expectativa, para muitos ele era um substituto do Everton Ribeiro que tinha acabado de deixar o Cruzeiro rumo aos Emirados Árabes. O que atrapalhou o jogador no começo foi a adaptação, é um profissional muito tímido, ele demorou a ter uma adaptação ao futebol brasileiro, ao país e também ao próprio time", disse Luciano Dias, setorista do time Celeste enquanto o uruguaio estava em Minas

Foram inúmeras tentativas, centralizado, mais a frente, mais atrás, no meio aberto pela direita, pela esquerda e até mesmo como centroavante, tudo isso sem reclamar, pois Arrascaeta a todo momento se colocou à disposição para atuar na posição que o treinador quisesse. Nas entrevistas, jamais declarou abertamente sobre onde gostaria de jogar. Foi aí que, um ano e meio depois da chegada do uruguaio ao Cruzeiro, ele enfim ganhou sequência e destaque.

Em 2017, Mano Menezes utilizou Arrascaeta aberto pela esquerda, deu sequência ao Uruguaio na posição e ele foi ganhando terreno. Se tornou peça importante da equipe e virou xodó da torcida por sempre marcar gols em clássicos contra o Atlético-MG e o América, deixar a marca dele em jogos importantes e definir duas finais de Copa do Brasil para os mineiros. No mesmo ano diante do Flamengo e em 2018, a mais emblemática, onde pega um voo fretado direto do Japão, entra no segundo tempo da grande final e balança as redes garantindo a taça em cima do Corinthians.

"No Cruzeiro o Arrascaeta jogou em quatro funções, de meia, ponta direita, centralizado, de ponta esquerda e também em algumas partidas, o Mano Menezes chegou a colocar ele como centroavante, não deu certo. A posição que ele se sentiu mais a vontade foi jogando aberto pela esquerda, onde o Bruno Henrique está se destacando com a camisa do Flamengo. Aqui no Cruzeiro demorou para achar essa posição para ele mas quando achou ele conseguiu destaque", finalizou Luciano Dias.

Conversei com várias pessoas que cobriram o dia a dia do Cruzeiro quando Arrascaeta estava por lá. Ele chegou em 2015 curiosamente para substituir Everton Ribeiro, mas só em 2017 conseguiu engrenar de fato, quando Mano deu sequência para ele na esquerda. — Raisa Simplicio (@simpraisa) March 9, 2019

Agora no Flamengo, Arrascaeta precisa conquistar seu espaço. Com Bruno Henrique voando pelo lado esquerdo, fica muito difícil que o uruguaio ganhe uma oportunidade por ali, pelo menos não entre os titulares. Isso pode acontecer neste sábado, diante do Vasco, pois Abel decidiu levar a campo mais da metade do time reserva, dando chances para alguns jogadores que têm atuado pouco.

Do lado direito, onde foi escalado nos dois últimos jogos, o rendimento do meia não foi bom. Enquanto isso Everton Ribeiro, aquele mesmo que Arrascaeta chegou para substituir no Cruzeiro, vem de excelentes atuações e é um dos jogadores mais importantes na construção do jogo para o time Rubro-Negro, deixa-ló de fora dos titulares no momento em que vive pode ser um tiro no pé para Abel Braga, prova disso foi a atuação diante do San José, no segundo tempo.

Entrando na vaga de Arrascaeta, Everton Ribeiro mudou a dinâmica do jogo para o Flamengo, deu passes importantes, finalizou com perigo e foi um dos melhores em campo, mesmo atuando apenas um tempo de jogo. Ou seja, nas duas pontas, a concorrência para o uruguaio é muito grande, o que tem sido visto com bons olhos pela cúpula do futebol.

Sobra então a disputa no meio-campo, mais precisamente com Diego. Abel Braga pode testar e dar sequência para o uruguaio ali, o grande problema é que o camisa 10 é o capitão da equipe e tirar o homem escolhido para ser a liderança dentro de campo neste momento pode quebrar o bom clima do elenco, deixando o treinador exposto a críticas e principalmente a falta de convicção.

Por outro lado, Diego teria se colocado à disposição de Abel Braga para atuar mais recuado, o que obrigaria o treinador a sacar um volante, no caso Willian Arão, outro jogador de confiança do técnico e que segundo ele dá "equilíbrio" ao time. De fato, além do box-to-box, Arão apoia no jogo aéreo, tanto no campo ofensivo, quanto no defensivo, onde os jogadores são mais baixos, o que causa certa preocupação na comissão técnica.

Especialista em toques rápidos com muita qualidade, Arrascaeta cairia como uma luva no esquema em que Abel quer implementar, de ficar menos tempo com a bola em prol de buscar mais o gol com velocidade e verticalidade. Resta saber como o treinador encaixará seu principal reforço, algo que parece não será resolvido tão rápido assim.