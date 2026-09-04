O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, revelou seu plano para reunir o brasileiro Gabriel Martinelli e o holandês Crysencio Summerville, aproveitando a capacidade de ambos de atuarem mais pelo lado esquerdo.

Martinelli fez sua estreia pelo Al-Hilal, entrando como substituto, durante a vitória por 2 a 0 no dérbi de Riade contra o Al-Shabab, na noite de sexta-feira, no estádio SHG Arena, pela quinta rodada da Roshn Saudi League.

Na coletiva de imprensa após a partida, Inzaghi foi questionado sobre qual jogador atuaria na ponta direita nos próximos jogos, entre Summerville e Martinelli, e respondeu: "Os dois jogadores conseguem atuar pelo lado direito com toda a tranquilidade".

E explicou: "Hoje colocamos Martinelli pela direita e, após a entrada de (Sabry) Dahal, o mandei jogar pelo lado esquerdo, e faremos o revezamento entre eles nos próximos jogos".

Sobre a posição de que necessita, esclareceu: "O mercado ainda está aberto, e a direção esportiva está fazendo um trabalho excelente no mercado de transferências. Temos uma necessidade na linha defensiva, e estamos trabalhando nisso".

Inzaghi voltou a falar sobre a partida, dizendo: "Estávamos muito concentrados, entramos com força e dominamos o clima do jogo. Voltamos do confronto com o Al-Ahli com nossa energia esgotada, e enfrentamos hoje um time muito forte no meio-campo e no ataque".

E acrescentou: "Temos uma espécie de dificuldade na posição de lateral-direito. Acompanho (Mohammed) Mahzari desde a temporada passada, e ele supriu boa parte da carência nessa posição. É um grande jogador que entrega tudo o que tem".

E prosseguiu: "Estamos aguardando o retorno de Hamad Al-Yami e também trabalhando para preparar Sabry Dahal para ser um jogador da mesma posição, apesar de sua posição ser a de ponta-direita".

Já sobre a substituição de Hassan Tambakti, respondeu: "Após sua lesão de dois meses, ele participou de 5 treinos e queria jogar contra o Al-Ahli, mas jogou hoje. Sua substituição não se deveu a lesão, mas apenas ao cansaço".

E concluiu: "Ali Lajami está lesionado, esperamos que retorne o mais rápido possível. Temos dificuldades na linha defensiva e tentamos suprir essa carência, e contamos com Meshaal Al-Daoud".

Vale lembrar que Inzaghi conduziu o Al-Hilal à sua quinta vitória consecutiva na Roshn Saudi League, assumindo a liderança da tabela com 15 pontos, com vantagem de 3 pontos sobre o Al-Nassr, segundo colocado, que disputa um clássico difícil contra o Al-Ittihad, no sábado.