O Al-Hilal recebeu um golpe duplo após a grande vitória por três a zero sobre o Al-Ahli, no clássico adiado da terceira rodada da Roshn Saudi League, depois que os exames médicos revelaram a lesão da dupla Ali Lajami e Theo Hernández, que ficará fora do elenco do clube durante o próximo período.

Lajami e Hernández se lesionaram durante o confronto com o Al-Ahli, em uma noite que marcou o retorno do Al-Hilal a um nível forte e convincente sob o comando do italiano Simone Inzaghi, mas a alegria da vitória não foi completa, depois que a comissão técnica precisou acompanhar o estado médico dos jogadores após a partida.

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O Al-Hilal anunciou que os resultados dos exames de imagem a que Ali Lajami foi submetido revelaram sua necessidade de um programa de tratamento e reabilitação por 3 semanas, após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa, dando início assim a uma nova jornada de tratamento e preparação antes do retorno aos treinos e às partidas.

Por outro lado, a lesão de Theo Hernández foi mais longa, depois que os resultados dos exames de imagem revelaram a necessidade de o lateral francês passar por um programa de tratamento e reabilitação por 4 semanas, em razão de sua lesão no músculo adutor, o que significa sua ausência em uma série de compromissos futuros do Al-Hilal.

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A lesão de Hernández, especificamente, representa uma perda importante para Inzaghi, principalmente porque o jogador se tornou um dos elementos influentes no sistema do Al-Hilal e confere ao time grande força pelo lado esquerdo, por meio de suas investidas ofensivas e de sua capacidade de gerar superioridade numérica e realizar transições rápidas entre defesa e ataque.

Por outro lado, a ausência de Lajami coloca a comissão técnica diante da necessidade de lidar com cautela com as opções do setor defensivo, sobretudo porque o Al-Hilal está prestes a viver um período congestionado de partidas, o que aumenta a necessidade de contar com o maior número possível de jogadores prontos para participar.

Assim, a noite da grande vitória sobre o Al-Ahli se transformou em notícias menos felizes para o Al-Hilal, depois que o time perdeu os serviços de dois de seus elementos, em um momento em que recuperava a confiança e apresentava o seu melhor nível sob o comando de Inzaghi, fazendo com que o treinador italiano seja agora cobrado a encontrar as soluções adequadas até o retorno da dupla.