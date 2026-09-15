O descobridor de Yamal encontra seu sucessor: e acende uma disputa entre Barcelona e Real Madrid

O Barcelona finalmente encontrou o jogador que pode seguir os passos de Lamine Yamal, mas desta vez vindo do México. E o atestado da comparação não veio de um jornalista ou de um empresário, mas do homem que descobriu o próprio Yamal e o lapidou com as próprias mãos.

Em declarações que vão sacudir os escritórios do Camp Nou, Rafa Márquez, ídolo do Barcelona e ex-treinador da equipe reserva, além de atual treinador da seleção mexicana, colocou o jovem craque Gilberto Mora no mesmo patamar de Lamine Yamal, garantindo que o que vê nele hoje é uma cópia fiel do que viu em Yamal antes de sua explosão.

A declaração de Márquez: "Tiraram-no de mim em um mês"

Durante uma entrevista reproduzida pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", Márquez recordou suas memórias à frente do Barcelona Atlètic para falar do talento mexicano de 17 anos.

Márquez disse: "Aconteceu comigo a mesma coisa com Lamine Yamal. Eu o promovi para um nível mais alto e depois o tiraram de mim em um mês. O estilo dos dois é parecido, e as suas características são semelhantes".

O treinador mexicano acrescentou que não descartaria nenhum jogador por causa da pouca idade, e que o único critério é o rendimento e a contribuição em seu clube, numa clara indicação de que está preparando Mora para a seleção principal.

Quem é Gilberto Mora, o Yamal do México?

Gilberto Mora é atacante do Tijuana e é considerado um dos maiores destaques da última Copa do Mundo Sub-20, realizada no Chile, onde liderou a seleção do México com atuações marcantes.

Apesar da pouca idade, joga como atacante de múltiplas posições, começando geralmente pela ponta esquerda. Destaca-se pela grande capacidade de drible e pela velocidade, e domina bem ambas as pernas, com leve vantagem para a perna direita.

Esse brilho o colocou no radar dos grandes da Europa, tendo seu nome associado a Barcelona, Real Madrid, Arsenal e Manchester United, além do Inter Miami dos Estados Unidos, onde joga Lionel Messi. Sua empresária é a famosa brasileira Rafaela Pimenta.

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O Barcelona observa, mas ainda não se moveu

Segundo o jornal espanhol, o Barcelona acompanha o jogador há muito tempo e ele desfruta de grande admiração dentro do departamento de futebol do clube, mas até agora não apresentou nenhuma proposta oficial ou movimento concreto para contratá-lo.

E parece que as declarações de Rafa Márquez, o homem que sabe muito bem como se parece um talento excepcional aos 17 anos, podem ser o empurrão de que o Barcelona precisa para se mover antes que o Real Madrid ou um dos gigantes da Premier League roube outra joia que estava ao seu alcance.