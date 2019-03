O desafio de Tite de potencializar Vinicius Junior na Seleção

Hoje lesionado, sensação do Real Madrid tem longa batalha pela frente para ganhar de fato espaço com o treinador

Neymar é indiscutivelmente o protagonista da . Mas o craque do aos poucos vê surgir a sombra de um concorrente que pode vir a ser de peso: Vinicius Junior. Com apenas 18 anos, o ex-flamenguista era a grande sensação do até romper os ligamentos do tornozelo direito e, consequentemente, ser cortado dos amistosos contra Panamá e .

Apesar da ausência nas duas últimas partidas antes da no , Vinicius ainda assim pôde alimentar uma questão que há anos "persegue" Tite: como aproveitar e também potencializar uma promessa com tamanha projeção? São poucos os casos de sucesso.

Pelos clubes que passou, sobretudo no período vencedor no , o treinador quase sempre preferiu apostar - e muitas vezes insistir - nos jogadores experientes, como, por exemplo, Emerson Sheik. Malcom, atualmente no , precisou de algum tempo, mas conseguiu, aos 17 anos, "quebrar a regra" e ter notoriedade no ataque, sendo vendido depois para o .

Já na própria Seleção, Gabriel Jesus foi o jovem que teve mais espaço para brilhar. Curiosamente, recebeu a camisa 9 logo na estreia do comandante gaúcho, na vitória por 3 a 0 em cima do , pelas Eliminatórias, em setembro de 2019. Na ocasião, o atacante que ainda estava ligado ao tinha somente 19 anos. Teve como auge a titularidade na da .

Vinicius Junior, por sua vez, é um personagem com muito mais holofotes. Foi revelado pelo , clube com maior torcida do Brasil, acabou transferido a troco de 45 milhões de euros e hoje é titular no time recordista de títulos da Liga dos Campeões.

Tite sabe que tem uma "bomba relógio" nas mãos, mas ainda trabalha com muita cautela. Não acompanhou in loco o desempenho do jovem atacante, tendo passado a missão para o auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fábio Mahseredjian, que estiveram na em fevereiro. Até o momento, também não procurou saber como está o processo de recuperação do problema no tornozelo.

Mais artigos abaixo

Mesmo que não tivesse sofrido a lesão no início de março, Vinicius Junior, sabe a Goal, estaria atrás de Richarlison na preferência para formar o ataque diante de panamenhos e tchecos. Com o retorno de Neymar, esperado para acontecer na Copa América, o cenário vai ficar ainda mais complicado. Isso, claro, sem falar que "veteranos" como Willian (30 anos) e Douglas Costa (28 anos) podem surgir como "soluções imediatas", principalmente por causa da enorme pressão criada em cima do treinador para conquistar o título em casa.

Mas há esperança para a nova sensação merengue. Ser titular ao lado do camisa 10 na Seleção Brasileira é uma possibilidade que vem sendo estudada. Resta saber como e quando vai ser colocada em prática. Resta saber também como torcedores e jornalistas vão lidar com a espera para vê-los juntos.

"Qualidade sempre cabe junta. É nossa responsabilidade achar a melhor maneira de aproveitá-los. O Vinicius estava vivendo um momento incrível até sofrer a lesão. Por incrível que pareça, era o responsável por dar o fio de esperança para o Real na temporada", revelou um membro da comissão técnica, à Goal.