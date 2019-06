O desabafo e o recado emocionado de Marta: "Chorem no começo para sorrir no final"

Jogadora alerta nova geração: "Futebol feminino depende de vocês. Não vai ter Formiga, Marta, Cristiane para sempre"

A se despediu da , após lutar valentemente contra a e ser derrotada por 2 a 1, na prorrogação, em Le Havre, neste domingo (23), em partida válida pelas quartas de final. E coube a Marta, vencedora de seis Bolas de Ouro, ser a porta-voz brasileira logo após o apito final.

A camisa 10 da Seleção analisou o duelo contra as frances e elogiou o empenho brasileiro em campo. "A gente deu o nosso melhor, como vocês viram. Algumas foram até o fim, outras tiveram que ser substituídas porque deram o seu máximo. Foi um grande jogo, já esperávamos por tudo isso, torcida contra e tantas coisas mais. Porém, a gente fez um grande trabalho, não conseguimos a vitória. A equipe delas foi melhor no quesito de definição, nas chances que tiveram e é seguir em frente, cabeça erguida. Muito orgulho dessa equipe", afirmou em entrevista ao SporTV.

Apesar da eliminação e visivelmente emocionada, Marta foi questionada sobre o momento em que o futebol brasileiro atravessa e mandou um recado para a nova geração de jogadoras do país.

"Sem dúvida, é um momento especial e acho que a gente tem que aproveitar. Eu digo isso, no sentido de valorizar mais. Valorize! A gente pede tanto, pede apoio. Mas a gente também precisa valorizar. Eu acho que emociona, o momento é muito emocionante. Eu queria estar sorrindo ou até chorando de alegria", iniciou.



"E acho que é esse o primordial. A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, treinar mais, se cuidar mais, é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma Formiga, uma Marta, uma Cristiane para sempre. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver, então pensem nisso. Valorizem mais. Chorem no começo para sorrir no fim", completou.

Pouco depois, em passagem pela zona mista, Marta voltou a conversar com a imprensa e explicou como a "onda" pela pode influenciar para o desenvolvimento do futebol feminino.



"Acho primordial nesse momento é que todas que estão aqui, que passaram pela seleção, possam ter em mente que é importante o trabalho cedo para uma preparação para um grande campeonato como Copa, . Não adianta querer fazer isso em segundos, meses. Tem que ser bem antes. Agora a gente já pensa nas Olimpíadas. Que elas tenham esse pensamento para trabalhar em cima disso e estar preparada para jogar um jogo desse e não sentir, jogando em alto nível", analisou.

Em campo durante os 120 minutos do jogo, a jogadora aproveitou ainda a oportunidade para alfinetar os críticos sobre a sua situação física.

"Isso aí é para mostrar as pessoas que estavam falando sem conhecimento estavam erradas. Eu não vim machucada, acabei me machucando na preparação, mas no decorrer foi melhorando e hoje está a prova", finalizou.