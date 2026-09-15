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O defensor espanhol Mario Gila explicou o que significa ter como companheiro de equipe uma lenda como Luka Modric

Milan

Em entrevista ao site da UEFA antes da estreia do Milan na Europa League, Mario Gila falou assim sobre Luka Modric

Mario Gila mal consegue acreditar: o ídolo Modric agora é seu companheiro de equipe. O defensor espanhol falou assim ao site da Uefa: "É surpreendente pensar que hoje sou companheiro de equipe de uma figura tão importante. Com o passar do tempo, você percebe que está realizando seus sonhos, jogando ao lado de pessoas que conheceu quando era criança. É uma honra jogar com ele, aprender com ele e falar com ele.

Ele é uma pessoa incrivelmente humilde e acho que pode me ajudar muito, tanto pessoalmente quanto como equipe. Depois de uma carreira como a dele, continua correndo por cada bola e dando tudo em cada jogada. É uma mentalidade muito positiva, e é a certa para alcançar os grandes objetivos que ele alcançou. Você pode vencer ou perder, mas a intenção de dar tudo de si deve estar sempre presente".

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