O defensor espanhol Mario Gila explicou o que significa ter como companheiro de equipe uma lenda como Luka Modric

Mario Gila mal consegue acreditar: o ídolo Modric agora é seu companheiro de equipe. O defensor espanhol falou assim ao site da Uefa: "É surpreendente pensar que hoje sou companheiro de equipe de uma figura tão importante. Com o passar do tempo, você percebe que está realizando seus sonhos, jogando ao lado de pessoas que conheceu quando era criança. É uma honra jogar com ele, aprender com ele e falar com ele.

Ele é uma pessoa incrivelmente humilde e acho que pode me ajudar muito, tanto pessoalmente quanto como equipe. Depois de uma carreira como a dele, continua correndo por cada bola e dando tudo em cada jogada. É uma mentalidade muito positiva, e é a certa para alcançar os grandes objetivos que ele alcançou. Você pode vencer ou perder, mas a intenção de dar tudo de si deve estar sempre presente".