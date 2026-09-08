O Como renova o contrato de sua jogadora com câncer até 2028

A descoberta do câncer de mama de Roberta Picchi não foi o fim de seu sonho, mas o início de uma mensagem de apoio que abalou os gramados italianos, depois que o Como anunciou a renovação do contrato de sua jogadora até 2028, enquanto ela estava no leito de tratamento.

Uma renovação diferente de todas as outras

O Como, que disputa a primeira divisão do campeonato italiano feminino, anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato de sua jogadora italiana Roberta Picchi (34 anos) até o fim da temporada 2027-2028, poucos dias depois do diagnóstico de câncer de mama.

O clube afirmou em comunicado oficial que a jogadora contará com todo o apoio da equipe médica do clube, que trabalhará em coordenação estreita e direta com os especialistas responsáveis pelo protocolo de seu tratamento nos próximos meses.

O comunicado do clube dizia: "Todos os membros do Como 1907 estão ao lado de Roberta e oferecerão a ela e à sua família todo o apoio de que precisarem durante os próximos meses".

E acrescentou, em tom humano: "Neste momento, pedimos que se respeite a privacidade de Roberta enquanto ela se concentra em seu tratamento e recuperação".

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"Chegou a hora de disputar a minha partida mais importante"

Por sua vez, Picchi enviou uma mensagem emocionante por meio de suas contas nas redes sociais, na qual agradeceu a seu clube por esse gesto que classificou como excepcional.

A jogadora escreveu: "Nada é garantido, e eu tenho sorte. Chegou a hora de disputar a minha partida, mas voltarei com mais determinação".

Uma mensagem curta, mas que resumiu o espírito de uma lutadora que se recusa a desistir, já que Picchi considera que sua verdadeira batalha começou agora, fora das quatro linhas, e é uma batalha da qual prometeu voltar mais forte do que era.

A atitude do Como foi amplamente elogiada na Itália, e muitos a consideraram um exemplo a ser seguido sobre como os clubes devem tratar seus jogadores nos momentos humanos mais difíceis, afirmando que alguns contratos não são medidos por gols, mas por lealdade.