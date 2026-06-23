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AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images Sport
Bart DHanis

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"O clube mais rico do mundo vai tentar contratar Kees Smit"

Mercado da bola
AZ Alkmaar

Kees Smit está despertando grande interesse do Newcastle United, segundo informa o Daily Mail. O meio-campista do AZ voltou a ser cogitado agora que Sandro Tonali parece estar de saída.

Não é segredo que Smit está sendo acompanhado por muitos clubes de ponta na Europa. O FC Barcelona e o Real Madrid estão de olho no meia nascido em Heiloo, mas o Newcastle, clube com grande poder financeiro, também demonstra interesse.

Tonali está prestes a se transferir para o Tottenham Hotspur. Os Spurs já ofereceram noventa milhões de euros pelo italiano.

Essa oferta foi rejeitada pelos Magpies. O clube do norte da Inglaterra exige um valor em torno de cem milhões de euros. Segundo a mídia inglesa, é apenas uma questão de tempo até que o negócio seja fechado.

Caso Tonali seja vendido, o Newcastle tentará contratar o jogador, que disputou apenas uma partida pela seleção italiana, pelo qual o AZ pretende obter o máximo possível.

De qualquer forma, o Newcastle não tem falta de dinheiro. Desde a aquisição em 2021, o clube está nas mãos de um consórcio saudita liderado pelo Fundo de Investimento Público (PIF). Estima-se que esse fundo de investimento valha centenas de bilhões de euros, o que faz com que o Newcastle tenha, de longe, os proprietários mais ricos do futebol mundial.

Aliás, também não está descartado que Smit permaneça no AZ. O jogador de 20 anos afirmou que não se importaria de continuar atuando no Estádio AFAS. O diretor técnico Niels van Duinen também indicou estar aberto a uma renovação de contrato.

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