O Clássico Europeu... O que diz a história sobre o confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique?

O Real Madrid se prepara para disputar a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, quando recebe o Bayern de Munique no Estádio Santiago Bernabéu.
Este confronto tem um caráter histórico especial, pois é considerado o maior clássico da história da Liga dos Campeões, sendo a partida mais disputada na competição continental, com 28 encontros entre as duas equipes.
Nenhum outro confronto chega perto desse número, seguido pelo Real Madrid x Juventus, com 22 partidas, e pelo Real Madrid x Manchester City, além do Milan x Barcelona, com 17 partidas cada.
De acordo com o site oficial do Real Madrid, o histórico pende ligeiramente a favor do clube merengue, que marcou 45 gols e sofreu 42, conquistando 13 vitórias sobre o Bayern, contra 4 empates e 11 vitórias do clube bávaro.
O Real Madrid não sofreu nenhuma derrota nos últimos 9 jogos contra o Bayern de Munique (7 vitórias e 2 empates), além de ter eliminado o time alemão nos últimos 4 confrontos eliminatórios entre os dois, sendo 3 nas semifinais e 1 nas quartas de final, todos os quais terminaram com a conquista do título pelo Real Madrid.
O último desses confrontos ocorreu no caminho do Real Madrid rumo ao seu 15º título, quando Joselu marcou dois gols decisivos nos minutos finais.
Protestos generalizados... Remontada polêmica do Bayern de Munique antes do confronto com o Real