Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

O Clássico Europeu... O que diz a história sobre o confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique?

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Superar o obstáculo da Baviera = coroação branca

O Real Madrid se prepara para disputar a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, quando recebe o Bayern de Munique no Estádio Santiago Bernabéu.

Este confronto tem um caráter histórico especial, pois é considerado o maior clássico da história da Liga dos Campeões, sendo a partida mais disputada na competição continental, com 28 encontros entre as duas equipes.

Nenhum outro confronto chega perto desse número, seguido pelo Real Madrid x Juventus, com 22 partidas, e pelo Real Madrid x Manchester City, além do Milan x Barcelona, com 17 partidas cada.

De acordo com o site oficial do Real Madrid, o histórico pende ligeiramente a favor do clube merengue, que marcou 45 gols e sofreu 42, conquistando 13 vitórias sobre o Bayern, contra 4 empates e 11 vitórias do clube bávaro.

O Real Madrid não sofreu nenhuma derrota nos últimos 9 jogos contra o Bayern de Munique (7 vitórias e 2 empates), além de ter eliminado o time alemão nos últimos 4 confrontos eliminatórios entre os dois, sendo 3 nas semifinais e 1 nas quartas de final, todos os quais terminaram com a conquista do título pelo Real Madrid.

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

O último desses confrontos ocorreu no caminho do Real Madrid rumo ao seu 15º título, quando Joselu marcou dois gols decisivos nos minutos finais.

