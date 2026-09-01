O Chelsea acertou o acordo para a contratação do zagueiro italiano internacional Honest Ahanor, do Atalanta, com o jogador se juntando oficialmente ao elenco da equipe em 2027.





Ahanor, de 18 anos, disputou 35 partidas com o Atalanta na última temporada, em sua primeira campanha na cidade de Bérgamo, depois de ter se juntado à equipe vindo do Genoa em julho de 2025.

O nível de destaque que Ahanor apresentou por seu clube contribuiu para que ele tivesse a oportunidade de representar a seleção principal da Itália, tendo disputado suas duas primeiras partidas em nível internacional em junho passado.





Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, escreveu em sua conta na rede "X": "O Chelsea contrata oficialmente Honest Ahanor, do Atalanta, em um negócio no valor de 40 milhões de libras esterlinas que começa em junho de 2027".

E Romano acrescentou: "O jovem zagueiro italiano, de 18 anos, vai se juntar ao Crystal Palace por empréstimo do Atalanta".



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