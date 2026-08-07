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O cheiro dele é sujo: o alerta de Mourinho que ameaça as ambições de Mohamed Salah

J. Mourinho
M. Salah
Trabzonspor
Portugal
Egito
Turquia

O rei egípcio vai cair?

A transferência do egípcio Mohamed Salah para o Trabzonspor da Turquia domina o cenário esportivo nas últimas horas, com opiniões e previsões divergentes sobre a capacidade da lenda do Liverpool de repetir os sucessos anteriores.

Salah se juntou ao clube turco por dois temporadas, recebendo um salário anual que chega a 17 milhões de euros, além de outros acréscimos relacionados a publicidade e uma participação na venda de camisas que chega a 20%.

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Apesar da recepção histórica que Salah recebeu da torcida do Trabzonspor, há muitos especialistas que criticaram esse passo, por conta da fraqueza do Campeonato Turco em comparação com as grandes ligas.

Essas críticas nos levam a voltar no tempo, mais precisamente às declarações do português José Mourinho quando era treinador do Fenerbahçe da Turquia, ocasião em que descreveu o campeonato da pior forma possível, afirmando: "Ninguém no exterior acompanha esse campeonato sombrio e melancólico".

Campeonato Turco
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E acrescentou: "Um campeonato com cheiro ruim, mas no fim das contas este é o meu trabalho e preciso me adaptar a ele".

Essas declarações servem como uma mensagem de alerta que Salah deve resgatar, tentando tirar o maior proveito possível, por ser uma das principais estrelas do futebol árabe e de todo o mundo.

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