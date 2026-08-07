O Al-Ahli saudita colocou os olhos no algoz da seleção do Marrocos, com o objetivo de contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão, para substituir seu ex-jogador marfinense Franck Kessié.

Kessié deixou o Al-Ahli após o término de seu contrato ao final da temporada passada, isso depois de 3 anos históricos nos quais liderou a equipe à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia Elite por duas vezes, e da Supercopa Saudita após uma ausência de 9 anos.

O confiável jornalista Rudy Galetti disse, em uma publicação em sua conta pessoal na rede social "X", que o Al-Ahli tem como alvo a contratação do senegalês Pape Gueye, meio-campista do Villarreal, para compensar a saída de Kessié na próxima temporada.

Galetti esclareceu que Gueye disputa com o próprio Kessié, já que o jogador marfinense pode retornar às fileiras do Al-Ahli na próxima temporada, diante da incapacidade de contratar um substituto para ele até o momento.

Pape Gueye é considerado um dos principais jogadores da seleção do Senegal no último período, a ponto de ter marcado o gol da vitória sobre o Marrocos na final da Copa Africana de Nações 2025, antes de o título ser retirado do Senegal posteriormente.

Ao final da temporada, o jogador de 27 anos recebeu o prêmio de melhor jogador africano da temporada passada do Campeonato Espanhol, após conquistar 38% dos votos de torcedores e jornalistas.

Gueye joga pelo Villarreal desde 2024, quando se transferiu para o clube vindo do Olympique de Marselha, francês, e disputou 64 partidas pela equipe, nas quais conseguiu marcar 9 gols.