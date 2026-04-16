O capitão do NAC, Boy Kemper, pode trocar Breda por Londres

O Queens Park Rangers conversou recentemente com a equipe do capitão do NAC, Boy Kemper. De acordo com a Voetbal International, o zagueiro de 26 anos pode trocar Breda por Londres.

Kemper, nascido em Purmerend, não renovará seu contrato com o NAC, que está chegando ao fim. No momento, ele está refletindo sobre seu próximo passo.

A expectativa é que Kemper continue sua carreira no exterior. O QPR é um dos clubes que já conversou com sua equipe.

“O clube da Championship vê no capitão do time de Breda uma opção econômica para a defesa. No entanto, tanto no país quanto no exterior, há mais candidatos interessados em contratar o lateral-esquerdo do NAC”, escreveu o observador de clubes Joost Blaauwhof na quinta-feira.

Inicialmente, o NAC queria renovar o contrato de Kemper, que está chegando ao fim, por mais três temporadas, mas o jogador da Holanda do Norte rejeitou a proposta do clube.

Kemper disputou até agora 86 partidas oficiais pelo NAC, nas quais marcou oito gols e deu sete assistências.

Na temporada 2023/24, ele conquistou o acesso à Eredivisie com o time de Breda. Kemper, que participou ativamente das comemorações do acesso, tornou-se, por isso, muito querido pelos torcedores do NAC.