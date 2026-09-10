O espanhol Koke, capitão do Atlético de Madrid, comentou a derrota de sua equipe por 2 a 1, diante do Liverpool, na última quarta-feira, no estádio de Anfield, pela Liga dos Campeões da Europa, ao abordar o caso de seu companheiro Julián Álvarez, que não conseguiu se transferir para o Barcelona durante a janela de transferências de verão.

Álvarez foi o centro do mercado de verão, depois de ter anunciado seu desejo de deixar o Atlético, em meio a um interesse sério do Barcelona, mas o negócio não se concretizou no fim, e o clube madrilenho manteve os serviços do argentino.

Koke disse em suas declarações após a partida contra o Liverpool: "Fizemos um primeiro tempo muito completo, marcamos um gol e depois soubemos como controlar o andamento do jogo. Eles empataram, e fomos para o intervalo entre os tempos. Depois voltaram para o segundo tempo um pouco melhores e marcaram o segundo gol. E depois disso, foi difícil voltar à partida".

E acrescentou, conforme noticiou o jornal "Mundo Deportivo": "Sabemos que eles são uma equipe que pressiona com força e leram a partida de uma maneira que lhes foi conveniente. Era conveniente para nós aumentar o ritmo do jogo, mas não conseguimos alcançar o empate".

E continuou: "Começamos a temporada passada na Liga dos Campeões com uma derrota, e chegamos à semifinal. A Liga dos Campeões da Europa é uma temporada longa. E, apesar de desejarmos muito vencer as partidas, perdemos em Bilbao dias atrás e perdemos novamente hoje. Queremos vencer a próxima partida".

E, sobre o caso Álvarez, concluiu suas declarações: "Estamos todos muito cansados, e ele em especial. Temos que deixá-lo jogar, se divertir e cumprir sua função, que é jogar futebol. Todos vocês têm que deixá-lo um pouco em paz, porque ele passou um verão um tanto cansativo. Deixem que ele dê o seu melhor".

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