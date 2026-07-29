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FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

O Campeonato Saudita cancela o sétimo amistoso do Al-Ahli

Al-Ahli
Abha
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O que fará o "Al-Raqi" nessa crise?

O Campeonato Saudita provocou o cancelamento do sétimo amistoso que o Al-Ahli tinha previsto disputar antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027.

O Al-Ahli iria enfrentar o Abha no próximo dia 6 de agosto, no sétimo e último de seus amistosos antes do início da nova temporada, após seu retorno a Jidá vindo de sua concentração no exterior, na Áustria.

No entanto, o jornal saudita "Al-Riyadiyah" revelou que as diretorias dos dois clubes concordaram em cancelar esse amistoso, após a divulgação da tabela de jogos do Campeonato Saudita na nova temporada.

A tabela colocou o Al-Ahli contra o Abha no próximo dia 22 de agosto, na segunda rodada da Roshn Saudi League, o que significa que os dois iriam se enfrentar duas vezes em menos de 3 semanas, o que motivou o cancelamento do confronto amistoso.

Os dois clubes buscam outras duas equipes para disputar com eles seus últimos amistosos antes do início da nova temporada.

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O Al-Ahli encerrou sua concentração no exterior, na Áustria, durante a qual disputou 6 amistosos, vencendo apenas um deles, diante do austríaco Saalfelden por 8 a 0.

Por outro lado, o "Al-Raqi" perdeu 3 partidas, para o alemão Holstein Kiel, e para os portugueses Vitória de Guimarães e Portimonense, enquanto empatou com gols com o português Rio Ave e com o inglês Fulham.

Vale lembrar que o Al-Ahli busca a conquista do Campeonato Saudita, ausente de seus troféus desde 2016, além de manter o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, que conquistou nas duas últimas temporadas.

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