Sem a taça do Cariocão, técnico não terá como disputar o título da maior competição de clubes da América do Sul

Opinião: Muitos torcedores do Flamengo foram surpreendidos com a opção de Vitor Pereira em começar a partida com um time recheado de reservas na estreia da Copa Libertadores, diante do Aucas. Reservas sim, ou alguém ousa a debater que neste momento Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas, Varela, Pedro e cia não são titulares?

Pois bem, a real é que o Campeonato Carioca hoje é muito mais importante para Vitor Pereira do que a maior competição de clubes da América do Sul. A estratégia foi clara: priorizar o título que hoje para ele é o mais importante.

Domingo, contra o Fluminense, existe a chance de Vitor Pereira conquistar o seu primeiro título em solo brasileiro depois de tantas taças perdidas. E esse é o principal objetivo do treinador. O português, por outro lado, esqueceu que para a torcida rubro-negra e para o nível de investimento do clube, a Libertadores é a prioridade, o desejo, a obsessão.

Mas dane-se, sem o Campeonato Carioca, a possibilidade de brigar por um título da Copa Libertadores para Vitor Pereira não vai existir. Caso não vença o Fluminense, depois de abrir uma senhora vantagem de 2 a 0, manter o técnico no comando do time ficará praticamente insustentável.

E a verdade é que Vitor Pereira errou não só na escalação, mas também na forma como colocou o time em campo. Recentemente, ele disse que montaria a equipe de acordo com o adversário. Não o fez. Utilizar três zagueiros e colocar Marinho, que não vive grande fase, improvisado como ala pela esquerda seria a melhor opção? Não era, não foi.

Vitor Pereira fez com que os torcedores do Flamengo voltassem no tempo, em meados dos anos 2000. Naquela época, disputar a Copa Libertadores já era o prêmio máximo do Rubro-Negro na competição e o título do Campeonato Carioca possivelmente a maior conquista da temporada.

Foi justamente assim que o Flamengo foi eliminado pelo Defensor, em 2007 e foi assim que conheceu um de seus maiores vexames, diante do America do México, em 2008. Atualmente, claro, há time e possibilidade de se recuperar na Libertadores, mas o novo vexame, não só o de perder para o Aucas, estreante na competição e nem sombra da equipe que venceu o campeonato equatoriano em 2022, mas a vergonha de priorizar o estadual à Copa Libertadores, sendo o maior e mais caro elenco da América do Sul, já está marcado.