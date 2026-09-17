O FC Barcelona rejeitou uma proposta do banco digital Revolut, informa a 3Cat, seguindo a Catalunya Ràdio. O clube já busca há mais tempo um novo banco para firmar parceria, mas recusou a Revolut porque Luis Figo é o rosto da empresa.

O Barcelona esteve ligado ao CaixaBank por quatro décadas. A parceria terminou em 2025, depois que surgiram atritos entre os dirigentes do Barcelona e o CaixaBank.

Assim, o Barcelona considerava baixa a remuneração anual de seis milhões de euros, enquanto o CaixaBank, após a fusão com o Bankia, passou a olhar com mais criticidade para os gastos com patrocínio e não quis atender cegamente às exigências do Barcelona.

Também surgiram tensões porque vários dirigentes do Barcelona, por meio do diretor do CaixaBank, investiram em um projeto externo no Camp Nou. O projeto acabou em fracasso, e os dirigentes do Barcelona exigiram compensação financeira do CaixaBank, o que prejudicou seriamente a relação entre as partes.

Dessa forma, as partes deixaram o contrato expirar no ano passado, e o Barcelona está em busca de um substituto para o CaixaBank, embora as negociações entre essas partes nunca tenham parado completamente. Ainda assim, o clube mantém conversas intensas com partes externas.

Também houve negociações com a Revolut. No entanto, nunca se chegou a um acordo. O Barcelona rejeitou o banco não por razões financeiras, mas sentimentais. Luis Figo é o rosto da mais recente campanha do banco e, nos comerciais, chega até a fazer referência à sua transferêcia extremamente sensível em 2000.

Naquele ano, Figo optou por deixar o Barcelona para acertar com o arquirrival Real Madrid, onde Florentino Pérez havia acabado de vencer as eleições e cumpriu sua promessa ao levar o português ao Santiago Bernabéu. Desde então, Figo é persona non grata em Barcelona e arredores.

Figo aparece, entre outras ações, em outdoors gigantes, com o slogan: "Escolha pelo seu dinheiro." Essa é uma referência direta às críticas em massa que ele recebeu após a transferência por parte dos torcedores do Barcelona, que o chamaram, entre outras coisas, de 'mercenário'. Somando tudo, motivo mais do que suficiente para o clube não fechar com a Revolut.



