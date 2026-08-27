O Barcelona reforça seu ataque com uma discreta contratação italiana

O Barcelona concluiu, nesta quinta-feira, a contratação da artilheira italiana Giulia Galli, vinda das fileiras da Roma.

O jornal "Sport" informou que Giulia, de 18 anos, chega ao Barcelona para reforçar o elenco da equipe reserva, dispondo de qualidades que a habilitam a integrar o time principal.

Giulia Galli atuou pela equipe principal da Roma e adquiriu experiência na Série A italiana, na Copa da Itália, bem como na Liga dos Campeões da Europa.

O jornalista italiano Mauro Munno havia confirmado que o valor da negociação é de 250 mil euros, incluindo o montante fixo e as variáveis.

Giulia Galli é uma jogadora internacional pelas seleções de base da Itália e foi convocada para participar da Copa do Mundo Sub-20 na Polônia, que será realizada no próximo mês.

Seu talento já se destacou em nível internacional na última Copa do Mundo Sub-17, realizada em 2025, quando encerrou o torneio na terceira colocação entre as artilheiras e conquistou a chuteira de bronze.

Dentro de campo, Giulia Galli é uma atacante versátil e pode atuar em diferentes posições da linha ofensiva, podendo jogar como ponta pelo lado esquerdo, como meia-atacante ou como centroavante de ofício, o que lhe confere a capacidade de se adaptar a diferentes funções e contextos durante as partidas.

Ela também é uma jogadora de porte alto, competitiva, com passadas amplas, destacando-se especialmente por sua capacidade de finalizar as jogadas e por seu faro de gol, além de possuir diversas soluções dentro da área e facilidade para encontrar saídas diante da meta.

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