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Joan Laporta AFP/Josep Lago

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O Barcelona reage ao desastre estrondoso com nota oficial

Colômbia
Colômbia

Algo doloroso

O clube espanhol Barcelona manifestou total solidariedade ao povo colombiano após o terremoto devastador que atingiu o país com magnitude de 7,4 graus na escala Richter, deixando graves danos humanos e materiais que colocaram a nação sul-americana em uma situação extremamente delicada.

O clube catalão publicou, por meio de sua conta oficial na plataforma "X", uma mensagem de solidariedade que dizia: "Todo o nosso apoio e solidariedade ao povo colombiano após o terremoto. Toda a força aos afetados, suas famílias e às equipes de emergência que atuam no local".

O Barcelona é considerado um exemplo a ser seguido na prestação de ajuda em situações de desastres naturais, tendo oferecido apoio concreto alguns anos atrás após as enchentes devastadoras que assolaram Valência em decorrência da tempestade DANA, quando o clube, por meio de sua fundação, contribuiu para o financiamento da reforma do Centro Esportivo Municipal de Benetússer, do Centro Esportivo Municipal de Catarroja e do Estádio Municipal El Terrer, em Paiporta.

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