O clube espanhol Barcelona lamentou a morte de Jorge Messi, pai de seu astro histórico Lionel Messi, que faleceu neste sábado aos 68 anos na cidade argentina de Rosário, após enfrentar uma doença.

Fontes argentinas confirmaram que a morte ocorreu na madrugada deste sábado, em uma das clínicas onde ele recebia tratamento.

O Barcelona afirmou, em comunicado publicado em suas contas oficiais: "O presidente do Barcelona e a diretoria expressam suas mais sinceras condolências pela morte de Jorge Messi, pai do jogador e lenda do Barcelona Lionel Messi, e transmitem, em nome de todos os torcedores do Barcelona, suas condolências à família Messi".

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O clube catalão acrescentou: "O Barcelona agradece a Jorge Messi por seu compromisso com o nosso clube e pela confiança em nós no início da carreira futebolística de seu filho Leo, e nos anos em que sua trajetória alcançou o mais alto grau de brilho", antes de encerrar seu comunicado com a frase: "Descanse em paz".

Jorge Messi foi uma das pessoas mais importantes na carreira do filho, tendo assumido a gestão de seus assuntos esportivos e profissionais desde seus primeiros anos, e o acompanhado durante sua transferência da Argentina para o Barcelona ainda jovem, antes de Lionel se tornar um dos maiores jogadores da história.

A clínica onde ele recebia tratamento anunciou que a morte ocorreu às duas horas da madrugada, sem revelar detalhes médicos adicionais em respeito à privacidade da família.

O Real Madrid também havia emitido um comunicado para prestar condolências ao ex-astro do Barcelona pela morte de seu pai.



