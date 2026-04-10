O Barcelona é acusado de manipulação por causa de Rashford

Gary Neville, lenda do Manchester United e comentarista da "Sky Sports", criticou duramente as tentativas do Barcelona de renegociar a cláusula de rescisão do atacante inglês Marcus Rashford, considerando essa atitude inaceitável por parte do clube catalão.

Neville disse, durante um episódio do famoso podcast “Stick to Football”: “Rashford se transferiu para o Barcelona e disputou mais de 40 partidas, marcou 11 gols e deu mais de 10 assistências, parecendo novamente perigoso. O jogador merece elogios, pois já recuperou seu nível.”

Neville acrescentou em tom severo: “Mas agora o Barcelona quer dizer que não pode pagar o valor total acordado, que é de 26 milhões de libras? Isso é absurdo!”.

E a lenda dos Red Devils continuou: “O Manchester United o emprestou em um momento em que o clube precisava muito disso e colocou uma cláusula muito razoável no contrato. Rashford teve um bom desempenho, seu valor de mercado subiu um pouco e, de repente, eles querem barganhar? Não, isso é inaceitável.”

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Neville concluiu suas declarações com um apelo claro ao seu antigo clube: “O United deve manter sua posição. Acabem com essa palhaçada, parem com essa bobagem. É assim que o Barcelona age em todas as janelas de transferências. Se vocês querem o jogador, paguem o que foi acordado ou devolvam-no. É simples assim.”

Vale lembrar que Rashford foi emprestado ao Barcelona com uma cláusula de compra obrigatória no valor de 26 milhões de libras, em uma negociação que visava reavivar a carreira do jogador, que sofreu um claro declínio nos últimos anos no United.