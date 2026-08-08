O Barcelona acende uma disputa acirrada entre Al-Hilal e Al-Ahli: qual é o segredo?

Uma nova disputa se acendeu entre os grandes do Campeonato Saudita durante a atual janela de transferências do verão, depois que Al-Ahli e Al-Hilal entraram em uma concorrência por um dos nomes vindos do Campeonato Espanhol, em uma negociação que pode ter desdobramentos decisivos nos próximos dias.

De acordo com o confiável jornalista Sacha Tavolieri, o Al-Ahli saudita entrou em contato com o Barcelona para se informar sobre a possibilidade de contratar o espanhol Marc Casadó, meio-campista da equipe catalã, que desperta claro interesse do clube saudita.

O Al-Ahli considera Casadó uma das opções preferidas para reforçar o setor defensivo, já que o clube entende que o jogador é capaz de oferecer o acréscimo desejado, além de ter a capacidade de atuar em mais de uma posição e dar à equipe uma maior flexibilidade tática.

O Al-Hilal foi um dos primeiros clubes sauditas a demonstrar interesse no jogador durante o período recente, antes de o Al-Ahli entrar na linha das negociações, transformando a negociação em uma concorrência saudita direta entre os dois grandes do Campeonato Saudita.

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Tavolieri destacou que o Al-Ahli busca convencer o Barcelona a aceitar a negociação, ao mesmo tempo em que o clube saudita acredita poder chegar a um acordo com Casadó sobre os termos pessoais, o que pode lhe dar uma vantagem importante nas negociações.









O interesse do Al-Ahli no jogador espanhol se insere no desejo do clube de reforçar seu elenco com peças jovens capazes de evoluir, especialmente porque Casadó tem experiência de jogo com o Barcelona, o que o torna um alvo adequado para o projeto do clube na próxima etapa.

A última palavra na negociação continua sendo do Barcelona, mas a entrada do Al-Ahli na linha das negociações, ao lado do interesse do Al-Hilal, pode acender uma nova corrida dentro do Campeonato Saudita e tornar o futuro de Casadó um dos assuntos que merecem acompanhamento nos próximos dias.