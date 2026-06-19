Jari De Busser muda do Go Ahead Eagles para o AZ, conforme anunciaram os dirigentes do clube de Alkmaar por meio de seus canais oficiais. O goleiro de 26 anos assinou um contrato válido até meados de 2031 no AFAS Stadion.

“Estou muito feliz por estar aqui”, afirma o próprio goleiro no site do seu novo clube. “Já explorei um pouco a cidade com minha namorada. É um ambiente bonito e, claro, eu já conhecia o estádio de jogos anteriores. Desde o primeiro momento, tive uma sensação acolhedora no clube. O AZ parece um clube familiar que cresceu de forma constante, mas que, ao mesmo tempo, não esqueceu suas raízes.”

“Ao longo dos anos, o AZ ajudou muitos jogadores a se desenvolverem e a darem passos rumo a um nível mais alto. Isso me atrai muito. Sempre tive uma queda pelo AZ e, agora, fazer parte dele, é uma sensação muito especial.”

Na quarta-feira, o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin já havia divulgado que o herói da copa, de 26 anos, se transferiria para Alkmaar por “vários milhões”. De Busser defendeu o gol do Go Ahead nada menos que 65 vezes nos últimos dois anos.

No clube de Alkmaar, há muita confiança nas qualidades de De Busser. Ele é visto como um goleiro experiente e estável, capaz de disputar a posição com Rome-Jayden Owusu-Oduro. O AZ quer aumentar ainda mais a concorrência nessa posição.

O Go Ahead contratou o goleiro em 2024, sem pagamento de taxa de transferência, vindo do Lommel SK. Essa jogada se revelou excelente, pois De Busser rapidamente se tornou um jogador importante e um dos favoritos da torcida no De Adelaarshorst.

Com suas atuações, De Busser também contribuiu de forma significativa para a conquista da taça pelo clube. Na última temporada, ele foi praticamente a primeira escolha ininterruptamente e disputou 46 partidas oficiais.