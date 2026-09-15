O AZ enfrenta o muito popular Brian Brobbey, que ainda pode melhorar em um aspecto

O AZ inicia sua aventura na Liga Europa nesta quarta-feira, fora de casa, contra o Sunderland. O adversário inglês caiu muito de rendimento e durante anos ficou conhecido principalmente pela série da Netflix Sunderland 'Til I Die. Agora, porém, são as atuações em campo que ditam o tom. O Voetbalzone conversou, na preparação para o duelo europeu, com o setorista Philip Smith, do Sunderland Echo, sobre o clube popular do nordeste da Inglaterra.

Por Rian Rosendaal

Holandeses populares

Os holandeses Robin Roefs e Brian Brobbey são extremamente populares entre os torcedores do Sunderland, como Smith destaca na entrevista antes do confronto pela Liga Europa no Stadium of Light. "Roefs jogou muito bem na temporada passada e os torcedores ficaram felizes quando ele recentemente assinou um novo contrato. Havia o temor, afinal, de que sua boa fase atraísse a atenção de clubes da Champions League. Ele transmite calma e confiabilidade, exatamente o que todo torcedor deseja de um goleiro."

Também sobre Brobbey, que em 2025 foi contratado junto ao Ajax por 20 milhões de euros, só há palavras positivas por parte do setorista do Sunderland. "Brobbey se transformou em um verdadeiro herói cult entre os torcedores, em parte porque marcou o gol da vitória nos acréscimos no jogo fora de casa contra o arquirrival Newcastle United na temporada passada. Além disso, os torcedores valorizam muito o fato de ele ser um centroavante à moda antiga, um tipo que quase não se vê mais no futebol moderno."

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O muito valorizado Brobbey tem contrato com o Sunderland até 30 de junho de 2029, clube que no último sábado perdeu em casa por 0 a 2 para o atual campeão Arsenal, em um duelo turbulento. No entanto, é bastante possível que o atacante corpulento já tenha saído antes dessa data. "É possível, porque alguns clubes muito grandes acompanham de perto sua evolução", sabe Smith. "Não apenas na Premier League, mas também durante a Copa do Mundo. Se olharmos para o passo rumo a se tornar uma presença fixa como centroavante na Champions League, marcar com mais frequência provavelmente é algo que Brobbey ainda precisa acrescentar ao seu jogo. Claro que, para isso, o Sunderland precisa criar mais chances trabalhadas para ele, mas esse provavelmente é o aspecto em que ele ainda pode dar mais um passo à frente."

O Sunderland terminou a temporada passada, como recém-promovido, em uma respeitável sétima colocação na Premier League. A recompensa por isso é disputar a fase de liga da Liga Europa. Uma bela perspectiva, mas o calendário extra cheio também pode ser prejudicial. "Há tanto entusiasmo quanto certa preocupação. A prioridade está claramente em encontrar estabilidade na Premier League, e é difícil estimar o que podemos esperar na Europa, embora os clubes ingleses tenham um excelente histórico nessas competições graças à sua vantagem financeira. Acho que a maioria dos torcedores ficaria muito satisfeita com um lugar no meio da tabela da liga e uma campanha bem-sucedida na Liga Europa", prevê o setorista do jornal local.

O AZ mexe com o Sunderland?

Por enquanto, o foco está na visita do AZ, co-líder da Eredivisie VriendenLoterij, ao Stadium of Light. Uma partida que certamente mobiliza os The Black Cats, apesar de não ser Ajax, PSV ou Feyenoord quem viaja para a Inglaterra. "E como mobiliza", ri Smith. "Afinal, este é o primeiro jogo europeu do Sunderland em 53 anos. Portanto, será uma noite especial. Não só para o clube, mas também para a cidade. Haverá uma atmosfera especial e todos estão ansiosos pela partida. Quanto ao AZ: é verdade que a maioria de nós não sabe muito sobre o clube, mas há muito respeito por seu início de temporada e pelo fato de eles terem muito mais experiência europeia do que o Sunderland."

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Régis Le Bris é o técnico que precisa levar o clube ao sucesso europeu nesta temporada. O francês de 50 anos chegou ao Sunderland em 2024 e um ano depois já garantiu o acesso à Premier League. O primeiro ano de volta à elite foi um enorme sucesso para o clube. O Sunderland somou 54 pontos, o maior número de pontos na Premier League desde 2001. Além disso, o Stadium of Light foi uma fortaleza quase intransponível e, assim, a vaga europeia foi assegurada. Para os torcedores, o auge absoluto foram as duas vitórias sobre o rival Newcastle United. Le Bris, portanto, é muito estimado pelos torcedores do atual 14º colocado, como Smith também sabe.

"Sem dúvida, ele é um dos melhores técnicos do Sunderland da era moderna. Peter Reid conseguiu, um quarto de século atrás, após o acesso, duas vezes o sétimo lugar na Premier League. Mas hoje em dia a diferença entre a Championship e a Premier League é muito maior. Por isso, o desempenho de Le Bris na temporada passada foi impressionante. A maioria provavelmente ainda colocaria Reid no topo de sua lista, mas Le Bris pertence a esse mesmo grupo. E, se ele fizer outra boa temporada, talvez seja até considerado o melhor técnico de todos os tempos", diz Smith, que também tem o treinador francês em altíssima conta.

Série dramática na Inglaterra

O AZ vai em busca, nesta quarta-feira, aliás, da primeira vitória de sua história em solo inglês. No passado, o time de Alkmaar perdeu, entre outros, de forma tranquila para Arsenal e Manchester United. Em 2023, o AZ não foi páreo para o West Ham United na semifinal da Conference League, torneio europeu que os ingleses acabaram vencendo. Naquele mesmo ano, o Aston Villa se mostrou forte demais. Na temporada 2024/25, houve duas derrotas para o Tottenham Hotspur na Liga Europa. Na temporada passada, o time de Leeroy Echteld perdeu por 3 a 1 para o posterior campeão Crystal Palace na Conference League, apesar de um gol de Sven Mijnans, que se transferiu para o PSV.