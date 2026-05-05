O AZ corre o risco de perder Peer Koopmeiners: dois clubes demonstram grande interesse

O AZ corre o risco de perder Peer Koopmeiners ao final desta temporada. O jornalista especializado em transferências Mounir Boualin, do Soccernews, sabe que o VfB Stuttgart e o Bologna demonstram grande interesse pelo meio-campista. Também há interesse da Itália por Wouter Goes.

Koopmeiners, que completou 26 anos na segunda-feira, passou pela base do AZ, onde, ao contrário de seu irmão mais velho Teun (28), precisou de tempo para conquistar seu lugar no time principal. Assim, seus períodos de empréstimo ao Excelsior e ao Almere City não foram uma surpresa.

Após seu período de empréstimo em Almere, as perspectivas de Koopmeiners no AZ mudaram bastante. O meio-campista de vocação defensiva tornou-se um jogador importante e recentemente conquistou, junto com seus companheiros, a Copa da KNVB.

“Acho que vão rolar algumas mudanças no AZ”, conta Boualin. “É quase certo que Kees Smit vai sair, assim como Troy Parrott. Ele está na mira de muitos clubes da Premier League.”

“Mas também é preciso pensar em Wouter Goes, pois há bastante interesse nele também. Principalmente da Itália. Acho que ele se encaixaria bem lá. E Peer Koopmeiners, um meio-campista que está simplesmente indo muito bem.”

“Ele está na lista de vários clubes e, pelo que entendi, na Itália, o Bologna, e na Alemanha, o VfB Stuttgart, são dois clubes que o estão acompanhando de perto. Eles provavelmente vão fazer uma proposta concreta por ele.” Koopmeiners tem contrato até meados de 2028 no AFAS Stadion.

Nos últimos anos, os meio-campistas holandeses têm se saído muito bem na Série A. Entre outros, Jerdy Schouten (Bologna), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan) e Teun Koopmeiners (Atalanta/Juventus) causam ou causaram grande impressão por lá.