O dérbi de Madri, disputado ontem à tarde no Riyadh Air Metropolitano, desencadeou mil polêmicas. O Atlético venceu por 2 a 1 graças aos gols de Grimaldo, de pênalti, e David, em seu terceiro gol consecutivo. Foi inútil a cabeçada de Rudiger nos minutos de acréscimo. Mas o que provocou as faíscas foram duas omissões do VAR e do árbitro, no primeiro tempo, em faltas evidentes de Romero e Kang-In Lee.





A RESPOSTA DO ATLÉTICO - Na coletiva de imprensa pós-jogo, José Mourinho apareceu com duas folhas que mostravam as faltas em questão, acusando o árbitro da partida de ser: “Um coitado que apitou partidas modestas”. A resposta do Atlético não demorou e, há poucos minutos, o clube publicou em suas redes sociais um vídeo de uma impressora imprimindo uma folha com o rosto de Mourinho e uma mensagem inequívoca: “Chega de assédio aos árbitros agora”.





A REFERÊNCIA - A referência da equipe de redes sociais do Atlético é cirúrgica. Ao fim da partida no Riyadh Air Metropolitano (decidida pelo pênalti convertido por Grimaldo e pelo ex-Juve Jonathan David), Mourinho havia aparecido na coletiva de imprensa com uma de suas tiradas, mostrando aos jornalistas folhas impressas com as fotos de duas supostas faltas para expulsão não punidas pelo árbitro (intervenções de Cuti Romero e Kang-in Lee). "Poderíamos até poupar a coletiva, a história da partida está toda aqui", havia dito o técnico do Real Madrid, furioso com a expulsão de Dean Huijsen no início do segundo tempo. Os colchoneros, que não são novidade nesse tipo de resposta nas redes sociais (basta pensar no caso do mercado de verão entre Julian Alvarez e o Barcelona), usaram a imagem do mesmo recurso tecnológico do Special One, a impressora, para pedir o fim das pressões contínuas sobre a arbitragem.